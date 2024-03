"Lloré durante tres días". El significado del broche que llevó Teo Yoo, la estrella de 'Vidas pasadas', en los Oscar nos rompe un poquito el corazón

Cuando las estrellas escogen su vestuario para recorrer la alfombra roja en una noche tan importante como la de los Oscar, hasta el más mínimo detalle y complemento importan. Un simple pin o un accesorio pueden esconder reivindicaciones políticas, guiños inesperados o, como en el caso que os traigo a continuación, homenajes de esos que te rompen un poquito el corazón.

Un sentido homenaje

El protagonista de esta historia no es otro que Teo Yoo, uno de los protagonistas de esa maravilla titulada 'Vidas pasadas' que, además de ser el mejor largometraje de 2023, optó a los premios al mejor guión original y a la mejor película. El actor de la producción de Celine Song llegó a la ceremonia con un sobrio esmoquin en el que destacaba un elemento: un broche con forma de tortuga.

Haz click en la imagen para ver el vídeo.

Por supuesto, este elemento llamó la atención de no pocos curiosos, incluyendo el reportero de Variety, que no dudó en preguntar a Yoo por el significado del quelonio a pie de alfombra. El intérprete no dudó en desvelar el misterio, explicando que es un recuerdo a su tortuga Momo, que falleció recientemente después de pasar una década juntos.

"Mi tortuga falleció el año pasado, la tuve durante diez años. Se llamaba Momo, como en el libro de Michael Ende [La historia interminable]. Incluso a mis fans en corea se les llama Momos, como la tortuga. Voy a estar de luto una temporada. Lloré durante unos tres días, me puse muy dramático. Estás entre ese momento con tu mascota diciendo 'Dios mío, la vida se acabó' y verte desde fuera como actor y pensar, 'Dios, es muy dramático y cómico'".

Todo aquél que haya tenido mascotas y, especialmente, quien haya tenido que decir adiós a alguna de ellas, sabrá lo importantes que llegan a ser para nosotros y lo mucho que estos pequeños gestos ayudan a paliar el dolor y el vacío que dejan tras su despedida. Gracias, Teo Yoo, por hacernos trizas el alma dos veces seguidas, dentro y fuera de la ficción.

