De osos cocainómanos a un Mickey Mouse esquirol, estos son los 23 momentazos cinéfilos de 2023

Vaya año, ¿eh? Sorpresas en taquilla, cambios de tendencias, ridículos absolutos, huelgas de meses y meses, planos inolvidables... ¿Y os acordáis de que en marzo fueron los Oscars? Ha llovido muchísimo, y estos doce meses nos han dejado momentazos increíbles que merece la pena recopilar. Porque no es tan fácil hacer que cada día nos despertáramos con la expectativa del "Vale, ¿y ahora qué más va a pasar?".

Podríamos haber escogido cincuenta más, pero haciendo criba, estos son los 23 momentazos que, de una manera u otra, definieron 2023. ¡Vamos allá!

La huelga de guionistas y actores

Lo sabes de sobra: Hollywood estuvo parado del 2 de mayo al 9 de noviembre o, lo que es lo mismo, 191 días en los que hubo de todo, desde dramas en Halloween cuando el sindicato prohibió disfrazarse con licencias hasta pataletas de los estudios, que ofrecieron en un par de ocasiones un "acuerdo final".

No era el final, claro, porque eso significaría echar la persiana a la industria y dedicarse a algo que de menos vaivenes emocionales, como montar una ferretería. Al final, actores y guionistas consiguieron -más o menos- lo que buscaban y el cine volvió a pleno rendimiento. Solo que cambiado para siempre tras los fracasos veraniegos. Ya llegaremos a eso.

Mickey Mouse, esquirol

La huelga de actores nos dejó un momento que pasará a la infamia: al no poder hacer junkets ni ruedas de prensa, Disney deleitó a la prensa en la alfombra roja de 'Mansión encantada' con la presencia de Mickey, Minnie, otros personajes del estudio recién salidos de Disneyworld y trabajadores a sueldo (que no actores) más o menos bien maquillados de Halloween para hacer bulto.

El resultado fue tan ridículo que a nadie se le volvió a ocurrir innovar, y las alfombras rojas se quedaron, simplemente, desangeladas. Mejor desangelado que ser el objeto de todos los chistes.

Netflix da el mayor premio de la historia (o no)

Mientras tanto, la televisión se lanzó a la tabla salvavidas del reality, aunque en el caso de Netflix es algo que ya tenían pensado desde que triunfó 'El juego del calamar': continuar la franquicia como fuera mientras su creador rodaba la segunda tanda de episodios.

¿Y qué mejor para captar el espíritu de una serie anticapitalista que un concurso ultracapitalista? 'El juego del calamar: el desafío' no solo ha sido un éxito (tanto, que ya han confirmado temporada 2), sino que además dio el premio más alto de la historia de la televisión: 4,56 millones de dólares. La persona que ganó, eso sí, aún no ha recibido ni un solo céntimo (aunque espera pasar un 2024 muy, muy loco).

Michelle Yeoh, reina por una noche

Puede que nos quede un poco atrás, pero 'Todo a la vez en todas partes' ganó siete estatuillas, incluyendo las de mejor actriz para una Michelle Yeoh que por fin se sintió reconocida, un Ke Huy Quan que llevaba varios meses fabricándose su imagen de actor adorable y con ilusión, y una Jamie Lee Curtis que repitió una y otra vez que su Óscar era nuestro.

Y además, Brendan Fraser fue el protagonista muchísimos años después: no pudo evitar recibir el premio con una cara compungida y sintiéndose abrazado de nuevo por Hollywood. Cuatro historias de redención personal que dieron como resultado un notable aumento de audiencia respecto a los dos años anteriores... y, al mismo tiempo, la tercera gala menos vista de la historia. Paradojas de 2023.

Barbenheimer

¿Cómo vamos a hacer un repaso de 2023 sin incluir el gran fenómeno creado por Internet? Si Barbenheimer se hubiera ideado en un despacho, jamás habría tenido éxito y se habría visto como algo derivativo propio de ejecutivos desesperados.

Pero fueron los fans los que crearon esta unión imposible de manera orgánica llenando Internet de pósters que mezclaban las explosiones con el rosa, la seriedad de Cillian Murphy con la excentricidad de Margot Robbie. Al final, cambiaron una sesión doble que parecía que se iba a canibalizar entre sí por dos de los más grandes éxitos de este año. Eso sí: es algo irrepetible, como bien saben los ejecutivos que intentaron empujar el éxito de 'Saw X' y 'La patrulla canina: la superpelícula' con el eslogan 'Saw Patrol'. Era ingenioso, pero no salió bien. Por lo que sea.

El travelling de 'Vidas pasadas'

Es muy bonito cuando sales del cine con la certeza de que has visto una obra maestra, y este año es algo que nos ha pasado a (casi) todos, que nos hemos postrado ante la grandeza de 'Vidas pasadas', una película que rompe moldes con un guion muy inteligente que toma siempre el camino que menos esperas.

Su plano final, con un travelling desesperado entre un Uber y unas escaleras, tiene una delicadeza infinita, una maestría constante, una finura única. Y, por méritos propios, se ha colado entre esos momentos que siempre recordare cada vez que piense en 2023. Eso, y el dineral que me dejé en pañuelos llorando -más que viendo- el debut de Celine Song.

La cucaracha de DC

Este ha sido el año del primer golpetazo al estómago del cine de superhéroes. El público, harto de las tendencias (que en un principio fue lo que aupó estas películas) ha dado de lado a Marvel y DC. En el caso de esta última es aún más doloroso, porque 'Blue Beetle', '¡Shazam! La furia de los dioses', 'Flash' y 'Aquaman y el reino perdido' terminaban el universo que comenzó Zack Snyder en 2013 con relativamente poco interés.

Su último plano, aquel con el que pasará a la posteridad, es el de un señor comiéndose una cucaracha entre pan y pan. James Gunn lo tiene bastante fácil para arreglar este desaguisado.

Beep, beep, cancelada

Después de la cancelación de 'Batgirl' después de rodarla en 2022, el público estaba calentito con las decisiones de David Zaslav, pero 2023 ha supuesto la última gota: el CEO de Warner Bros Discovery decidió borrar del mapa 'Coyote contra ACME', una película terminada al cien por cien y lista para estrenar, para ahorrarse impuestos. Y cuanto más sabíamos de la película (la banda sonora, el guion, los efectos prácticos), más crecía el enfado.

Al final, Zaslav aceptó venderla al mejor postor después de que todo Internet pidiera su cabeza. Como su creador ha anunciado a ultimísima hora en Twitter, está confirmado que la veremos el año que viene, estrenada con mucha más parafernalia de la que jamás hubiera tenido sin la polémica. ¡Ah! Y además va a venir con una supuesta revisión de este tipo de exenciones de impuestos al ver que Hollywood las está usando de manera creativa. Brillante plan.

Ir a bailar al cine

Aún hay quien cree que Taylor Swift, después de 18 años en la música, sigue siendo una recién llegada. Pero sus fans saben que es un icono generacional y que su pop blandito representa mucho más que un one hit wonder.

De hecho, 'The Eras Tour', la película de dos horas y cuarenta minutos que presentaba un concierto de su gira en pantalla gigante, fue una revolución: acabó recaudando 250 millones de dólares en todo el mundo y los cines se llenaron de gente bailando y cantando como si fuera en directo. A personas muy serias le molestó mucho que otras se lo estuvieran pasando bien, y hubo una polémica bastante artificial al respecto en Internet mientras en los cines se seguía bailando a ritmo de "It's me, hi, I'm the problem, it's me".

Regala una entrada

No podemos hacer un repaso de 2023 sin señalar un momento a 'Sound of Freedom', la película protagonizada por Jim Caviezel a la que la polémica le sentó estupendamente: ante las acusaciones de que promovía conspiraciones de QAnon, los productores hicieron creer que este era un título muy importante que todo el mundo debería ver, y por ello instaba a los espectadores estadounidenses a hacer un "banco de entradas".

Esto es, que compraran tickets para ellos y otras personas que quisieran verla pero no tuvieran recursos. No ha habido datos del supuesto éxito de público (se sabe que había cines completamente vacíos que tenían todos los asientos comprados), pero sí de taquilla. En España se intentó hacer lo mismo, pero lo de regalar dinero nos pilla un poco lejos y la revolución conservadora fue mucho menor.

Nicolas Cage por fin es Superman

Después de años lamentando aquel intento de Hombre de Acero que Nicolas Cage amagó junto a Tim Burton llamado 'Superman Lives', 'Flash' le ha convertido en lo que siempre quiso ser: Kal-El, mirando al velocista desde la distancia después de vencer a una araña gigante.

A posteriori, el actor dijo que lo que vio le parecía muy bien, pero que él no había hecho nada de lo que sale en la película. ¿Es CGI? ¿Es inteligencia artificial? Nadie lo sabe, pero el camión de cameos (algunos de ellos ya fallecidos y resucitados digitalmente) no tuvo el resultado esperado y el público reaccionó levantando los hombros y siguiendo a sus cosas.

Los actores insertados por IA

La mayor reivindicación no monetaria de las huelgas de actores y guionistas fue, por supuesto, restringir el uso de la inteligencia artificial, algo a lo que los estudios se negaron en balde. Después fuimos conociendo malas prácticas variadas, como que pretendían escanear a los extras una vez y pagarles el sueldo de un día pero utilizarles indefinidamente en diferentes series y películas.Disney, de hecho, ya lo hizo en 'Pacto de Graduación', y el resultado fue tan terrorífico que, de momento, no tiene pinta de que vayan a intentar volver a colárnosla con o sin acuerdo previo.

Los TikTok de Scorsese

Martin Scorsese ha pasado de ser el odiador oficial de Marvel al abuelillo gracioso que hace TikToks con su hija Francesca. Este año ha elegido como mejor película '2001: una odisea del espacio' en un test, nos ha felicitado la Navidad, ha hecho un baile con su hija (que le llama "su mejor amigo"), ha hablado de sus musas, ha tratado de adivinar qué significan expresiones de la generación Z y le han editado un maravilloso tráiler de 30 segundos de su día a día.

Y entre medias le ha dado tiempo a estrenar 'Los asesinos de la luna' y crear uno de los mejores finales del año. Scorsese dice que le queda muy poco tiempo, pero solo espero que con cada TikTok se haga un poquito más joven y no nos abandone jamás.

Bebiendo de bañeras

En este último mes del año, 'Saltburn' ha entrado en nuestras casas dando una patada en la puerta. Unos la aman, otros la odian, pero hay pocos indiferentes ante esta mamarrachada (en el mejor sentido de la palabra) repleta de sexo, avaricia, giros locos y que, al menos en una escena -yo diría tres, pero bueno-, cambiará el melocotón de 'Call me by your name' en nuestros sueños lujurioso-febriles. Si no tienes a Jacob Elordi y Barry Keoghan en tus momentazos de 2023, ¿realmente lo has vivido?

Nintendo vuelve al cine (y le sale bien)

Uno de los momentos inéditos del año fue, sin duda, ver el logotipo de Nintendo delante de una película: después de treinta años apartados del cine mainstream por culpa de 'Super Mario Bros', ha sido el mismo personaje el que les ha convencido de que merece la pena volver a intentarlo. La película no tenía ningún sentido vista desde el punto de vista formal, pero tampoco podíamos esperar una tragedia shakesperiana de este juego en particular.

Cumple y hace feliz a tu yo más Nintendero durante un ratito. ¿Para qué más? Ahora bien, espero no ser el único que tiene sudores fríos al pensar en ese 'The legend of Zelda' en acción real que vemos por el horizonte...

El estreno de 'The Marvels'

Uno tras otro, todos los supuestos grandes bombazos para 2023 han terminado pegándosela en taquilla. 'The Marvels' ha dado el peor resultado de la historia de la historia de Marvel, 'Indiana Jones y el dial del destino' recaudó solo un poco más de lo que costó y películas como '65' quedaron sepultadas ante el aluvión de estrenos. Curiosamente, este año ha roto la tendencia de aupar a las secuelas globalmente por encima del resto de películas: ha habido cuatro películas originales en el top 10 -y dos de ellas sin ninguna relación con franquicias ya existentes-.

¿En un siglo XXI cada vez más vago? Francamente, ni tan mal. Tenemos que irnos hasta 2020 para encontrarnos con un panorama parecido... y gracias a las películas chinas que coparon la taquilla aquel fatídico año. ¿Cambio de paradigma o solo un momento en el tiempo? Habrá que verlo.

Tom Cruise tirándose por un acantilado

Ya no sabe qué hacer para llamar nuestra atención. Pero lo consigue, vaya que si lo consigue. En 'Misión Imposible: Sentencia Mortal - Parte 1', Tom Cruise se tira con una moto por un acantilado a sus 60 años mientras a nosotros ya nos cuesta levantarnos del sofá sin que nos duela la espalda.

Además, es el inicio de una secuencia francamente impoluta en un tren que mezcla tensión, comedia marca de la casa y acción pura. Se la pegó en taquilla, pero McQuarrie y Cruise pueden tener la cabeza bien alta de cara al final de la franquicia en 2025.

¿Te aburrimos, francés?

'As bestas' arrasó en unos Goya más aburridos de lo habitual, pero que tuvieron un homenaje a Carlos Saura arrebatador. Para el recuerdo, Luis Zahera recogiendo uno de los permios más merecidos de los últimos años. ¿Faltaban películas? Sin duda. Pero vivimos en un momento muy dulce para el cine español y hay que aprovecharlo. Bueno, más o menos, porque...

Crítica contra público en el cine español

Por más que los premios y la crítica podamos dar la tabarra con '20.000 especies de abejas' o 'Las chicas están bien', la realidad de la taquilla es otra e indica que el público general se pasa las recomendaciones por donde amargan los pepinos. Los títulos más taquilleros del año han sido los más ignorados por prensa y premios: 'Campeonex', 'Vacaciones de verano', 'Ocho apellidos marroquís', 'Momias' y '¡Vaya vacaciones!'.

Para encontrar la primera película que está nominada a los Goya del año que viene tenemos que irnos hasta el puesto 15, con Bayona y el estreno limitado de 'La sociedad de la nieve'. Lo dicho: desconexión absoluta, algo que no ocurre (tanto) con el cine internacional. ¿Volveremos algún día a estar en la misma onda?

La vagina espacial de Zack Snyder

Si el final de año de Netflix está representado por una imagen, esa sería la nave espacial entrando por un agujero espacial con forma de vagina al inicio de 'Rebel Moon, parte 1'. El streamer confiaba en sus dos cartas más fuertes para final de año: Zack Snyder y 'Maestro'. Las dos le han salido rana, con una audiencia muchísimo más baja de lo esperado (la película de Bradley Cooper, de hecho, ni siquiera entra en el top 10 de las más vistas en su estreno).

Para 2024 ya ha anunciado que bajará el número de títulos que estrena cada semana, pero no se sabe si para seguir persiguiendo la quimera de la calidad con la que no acaban de dar en el blanco o para dejarse llevar por las mamarrachadas que realmente le funcionan con el público.

I'm just Ken

'Barbie' ha sido tan poderosa que aparece dos veces en esta lista, una como fenómeno y otra como película en sí. Porque pocas veces se han levantado tantos ríos de tinta llorando por una cinta que tiene el potencial para cambiar el cine mainstream si los estudios deciden entenderlo como un lugar donde dejar que voces experimentadas con algo que contar y una estética única experimenten con (o sin) licencias. Probablemente, para qué negarlo, lo hayan entendido como "¡Más películas de juguetes, que es un filón!".

Al menos siempre nos quedará ese momento musical de Ryan Gosling que se ha convertido por méritos propios en una de las escenas más icónicas de los últimos años.

Oso vicioso. Esto existió.

A inicios de año, de la nada, llegó una película sobre un oso cocainómano asesino de la mano de Elizabeth Banks. Y rompió todas las expectativas de taquilla, inspiró copias baratas como 'Meth gator' y dejó claro que la serie B podría seguir funcionando hoy en día si a los estudios les diera por apostar un poquito más por películas alocadas pero bien dirigidas y menos desmadradas que las que van directas al mercado del "Buah, qué paranoia" que ya copan Syfy y The Asylum. Quizá 'Oso vicioso' marque tendencia en vez de quedarse como un pie de página. ¡Ojalá!

Drew Barrymore llorando por romper la huelga

Pocas personas han perdido más durante la huelga que Drew Barrymore, que en medio del pitote anunció que la cuarta temporada de su programa, 'The Drew Barrymore Show', volvía a antena sin guionistas desoyendo totalmente las instrucciones del sindicato WGA.

En el retorno a las grabaciones, dos miembros del público fueron expulsados por llevar pins de apoyo a los guionistas y, al final, a Barrymore no le quedó más remedio que tratar de lavar su muy dañada imagen pública llorando en cámara y anunciando que su show se retrasaría hasta que acabase la huelga. Acabó estrenándose el 16 de octubre, borró el vídeo de Instagram, sus guionistas jefe dimitieron y ella intenta hacer como que no pasó nada. Pero Hollywood recuerda. Vaya que si recuerda.

