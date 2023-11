¡'The Legend of Zelda' tendrá película! Nintendo revela que veremos Hyrule en acción real en la adaptación de un videojuego más esperada de la historia

Después de la edad dorada de las adaptaciones de cómics a la gran pantalla, hemos entrado de lleno en la de las adaptaciones de videojuegos. Y es que, tras años de estar escudada tras sus franquicias -especialmente después del fracaso del 'Super Mario Bros' en acción real-, Nintendo ha pisado el acelerador. Lo que no esperábamos es que los resultados fueran tan distintos entre sí.

¡Es peligroso ir solo! Toma esto

La saga 'Zelda' es, probablemente, mi favorita de la historia de los videojuegos. Así, en general. Desde la épica inabarcable de 'Tears of the Kingdom' hasta la complejidad de los puzzles de 'Ocarina of Time' o el placer de navegar en 'Wind waker', Link, Zelda, Ganon y la Espada Maestra han formado parte indisoluble de mi vida desde siempre. Y ahora, Shigeru Miyamoto ha anunciado que, por fin, 'The Legend of Zelda' se hará película.

Pero no de dibujos animados al estilo de 'Super Mario Bros: La Película', sino en acción real y de la mano del dudoso Avi Arad (productor de películas como 'Morbius' y 'Elektra' pero también de 'Spider-man: cruzando el multiverso' y 'Spider-man 2'). El director será Wes Ball, autor de la saga 'El corredor del laberinto' que también se ha encargado de la próxima 'El reino del planeta de los simios'. Así lo ha contado el director de Nintendo:

Soy Miyamoto. He estado trabajando en la película de acción real de 'The legend of Zelda' durante muchos años con Avi Arad, que ha producido muchas películas mega-exitosas. Le he pedido a Avi-san que produzca esta película conmigo, y oficialmente hemos empezado el desarrollo de la película con la propia Nintendo muy metida en la producción. Tardará hasta que esté completa, pero espero que tengais ganas de verla.

Nintendo, de hecho, pondrá el 50% del presupuesto, demostrando que apuestan fuerte por su nueva vertiente cinematográfica. Cabe recordar que 'Zelda' ya tuvo una adaptación a serie de dibujos de 13 episodios en 1989 y en 2015 se filtró que Netflix estaba trabajando en una de acción real, una especie de versión familiar de 'Juego de tronos'. Según parece, Nintendo, al conocer la filtración, la paró en seco y ahora sabemos por qué. Coge tu escudo, tu arco, tu espada y tu bumerán. ¿Preparado para salvar Hyrule?

