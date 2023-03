Oscar 2023: Jamie Lee Curtis es la mejor actriz de reparto por 'Todo a la vez en todas partes'

Una de las leyendas vivas de Hollywood gana al fin su reconocimiento. Jamie Lee Curtis ha sido galardonada como la Mejor actriz de reparto inmediatamente después de su compañero de reparto Ke Huy Quan por la estrafalaria 'Todo a la vez en todas partes'.

Tenía una dura competencia con Angela Bassett ('Black Panther: Wakanda Forever') por y hasta Kerry Condon ('Almas en pena en Inisherin'), que triunfó en los BAFTA, pero Curtis ha refrendado su victoria en los premios del sindicato de actores con su papel como inspectora de Hacienda en la sensacional película de los Daniels. Un punto álgido que sumar a una actriz queridísima desde su papel protagonista en 'La noche de Halloween'.

El reparto de la película de ciencia ficción de A24 hace el doblete, a la espera de que Michelle Yeoh pueda completar con un tres de tres que haga más completa la hazaña de la película. Curtis ya puede respirar tranquila e irse pronto a dormir, como estará deseando.

Su "descubridor", John Carpenter, no ha podido evitar dar su cariño desde Twitter.

Congratulations Jamie Lee! You are the bomb!