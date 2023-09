Mark Hamill, Ben Stiller y medio Hollywood salen en defensa de Martin Short tras un artículo que le considera "extenuante y desesperadamente poco divertido"

Martin Short es una de las personas más graciosas de la historia de lo audiovisual. Esta no debería ser una frase que atrajera demasiada polémica: el intérprete lleva cincuenta años dándolo todo en cine y televisión, con papeles en 'Tres amigos', 'El padre de la novia', 'Saturday Night Live' o, por supuesto, 'Solo asesinatos en el edificio'. Bueno, pues a un articulista de Estados Unidos no le parece que Short sea bueno en lo suyo... y ha desatado la ira de los dioses en Hollywood.

Short se queda corto

Dan Kois decidió publicar el 8 de septiembre un artículo en Slate titulado "Por qué seguimos aguantando a Martin Short", donde afirmaba "Encuentro la rutina de Martin Short extenuante, sudorosa y desesperadamente poco divertida", además de subrayar que tiene ganas de gritarle a la tele "¿Por qué eres así?" cada vez que aparece. Lo que Kois no tuvo en cuenta en su larguísimo artículo de 22 párrafos es que estaba apuntando contra alguien con muchísimos amigos en la industria.

Ante el debate formado en Twitter (a la que siempre me negaré a llamar X por mucho que Elon Musk se empeñe), Ben Stiller ha dictado sentencia: "Martin Short es un genio de la comedia. Final de la historia". A Stiller le ha seguido el mismísimo Mark Hamill, acompañando su tuit con cuatro imágenes de los distintos personajes del interpelado: "Es increíble pensar que la gente está debatiendo de verdad sobre si Martin Short es divertido. Noticia de última hora: Es HILARANTE".

Michael McKean, habitual de 'Better call Saul', ha sido más irónico señalando al redactor: "El tío ha puesto en descubierto a Martin Short, ¿eh?". Y no ha sido el único: J. Smith-Cameron, la Gerri de 'Succession', también ha tirado de humor para poner en ridículo la opinión de Slate: "El infame artículo de Martin Short está lleno de clips y referencias a personajes que el escritor encuentra insoportables de alguna manera, pero son tan divertidos que el artículo es una joya a pesar de sí mismo". El actor no se ha pronunciado, pero Twitter se ha llenado de clips suyos en entrevistas y nadie puede negar la evidencia: si Martin Short no es gracioso, es que hemos puesto el nivel de la comedia absurdamente alto.

