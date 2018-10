Mark Hamill compara a Luke Skywalker con un yonqui y aclara que la Fuerza lo mató

'Los últimos jedi' sigue dando que hablar, y seguramente siempre será así. No sólo porque 'Star Wars' es la mayor franquicia que ha nacido en Hollywood sino porque es la entrega que más ha dividido a los fans; se ama y se odia a partes iguales (aunque hay una peculiar teoría sobre los trolls). Entre los aspectos más controvertidos del film, el que más debate ha causado es el regreso de Luke Skywalker.

Tanto los seguidores como el propio Mark Hamill (que ha reconocido sus problemas con el guion) esperaban que la vuelta de Luke fuese épica, un formidable héroe que ayuda a los nuevos protagonistas de la saga y salva la galaxia con sus increíbles poderes jedi. Pero no, no ocurrió así, en absoluto. Luke ayuda a los rebeldes pero para llegar ahí tuvo que sufrir y aprender, como en las mejores historias. Ahora Hamill ha reconocido que hay una gran ironía tras la muerte de Luke.

Recordemos que Luke engaña a Kylo Ren (Adam Driver) haciéndole pensar que ha abandonado su refugio para desafiarle en un duelo a muerte (tan habitual en la saga). Sin embargo, el maestro jedi está recurriendo a un poderoso truco que dura el tiempo suficiente para permitir que su hermana Leia (Carrie Fisher) y sus aliados puedan escapar del ejército de la Primera Orden. El esfuerzo de proyectar su imagen es tan extraordinario que poco después, Luke muere en uno de los momentos más bonitos y emotivos de la saga.

Hamill recordó la escena y publicó un mensaje en su cuenta de Twitter con viñetas del cómic oficial de la película, escrito por Gary Whitta e ilustrado por Michael Walsh. La reflexión del actor es interesante, aclara que la Fuerza mató a Luke:

THE FORCE KILLED LUKE. You have to acknowledge the irony in his fate.

Almost like an addict that kicked his habit cold-turkey, remained clean for decades, only to re-use just once & then, tragically, overdoses.#SadSkywalker #ForceFatality #JediJunkie pic.twitter.com/CmavbUUBJh