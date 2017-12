Mark Hamill se disculpa por su opinión sobre 'Star Wars: Los últimos jedi'

Mark Hamill ha decidido apoyar totalmente a Rian Johnson después de que sus palabras hayan sido usadas por los detractores de 'Star Wars: Los últimos jedi' para criticar las decisiones tomadas por el guionista y director. En entrevistas previas al estreno, el actor confesó haber quedado muy sorprendido con el guion y reveló que estaba en contra de esta versión de Luke Skywalker.

Los fans más descontentos con la película comenzaron a compartir el punto de vista de Hamill en un intento por demostrar que Johnson ha arruinado el personaje de Luke en el Episodio VIII. Sin embargo, Hamill ha querido aclarar que esas declaraciones no representaban su opinión de la película, que sólo eran habituales diferencias creativas, y ha mostrado su arrepentimiento por expresar estas dudas en público:

I regret voicing my doubts & insecurities in public.Creative differences are a common element of any project but usually remain private. All I wanted was to make good movie. I got more than that- @rianjohnson made an all-time GREAT one! #HumbledHamill https://t.co/8ujJfBuEdV