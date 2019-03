Marvel corrige el póster de 'Vengadores: Endgame' tras la polémica ausencia de una de las protagonistas

Marvel se disculpó hace unas horas por olvidar el nombre de Danai Gurira en la parte superior del nuevo póster de 'Vengadores: Endgame', y ha rectificado y compartido una nueva versión.

She should have been up there all this time. Check out the official Marvel Studios' #AvengersEndgame poster. @DanaiGurira #WakandaForever pic.twitter.com/5V1veWMxlz