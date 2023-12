Muere Andre Braugher a los 61 años, el recordado actor de 'Brooklyn Nine-Nine' y 'Homicidio'

Ha fallecido Andre Braugher. El actor de series como 'Brooklyn Nine-Nine' u 'Homicidio' murió el pasado lunes a los 61 años, según ha declarado a los medios su publcista.

Adiós, Capitán Holt

Ayer se comunicó públicamente el fallecimiento Andre Braugher el pasado lunes a los 61 años de edad. Nacido en 1962, en Chicago, el actor estadounidense perdió la vida por una "breve enfermedad", según las declaraciones.

Braugher se hizo un hueco en el corazón de muchos seriéfilos gracias a su rol como capitán Holt en la comedia 'Brooklyn Nine-Nine', creada por Michael Schur y coprotagonizada junto a Andy Samberg, Terry Crews y Melissa Fumero.

No es su único papel memorable, ya que en la pequeña pantalla también ganó dos Emmy con la serie 'Homicidio' y le vimos en otras series como 'The Good Fight', 'Ley y orden', 'Último destino', 'Gideon's Crossing', 'Men of certain age', 'Hack' o poniéndole la voz a Woodchuck Coodchuck-Berkowitz en 'BoJack Horseman'.

No podemos olvidar tampoco algunos de sus roles en el cine, en películas como 'La niebla', 'Frequency', 'City of angels', 'Al descubierto', 'Salt', 'Passengers' o 'Poseidón'. Descanse en paz.

