Muere Danny Aiello, actor nominado al Óscar por 'Haz lo que debas', a los 86 años

Danny Aiello ha fallecido a los 86 años en una instalación médica de New Jersey donde estaba siendo tratado por una súbita enfermedad que su familia no ha dado a conocer. El actor es recordado sobre todo por su participación en 'Haz lo que debas', la película de Spike Lee por la que consiguió una nominación como mejor secundario.

No obstante, la carrera de Aiello es la gran pantalla comenzó muchos años antes, en concreto en 1973 en un pequeño papel en 'Muerte de un jugador'. En los años sucesivos también se dejó ver en títulos tan populares como 'El Padrino, parte 2', 'La tapadera', 'Distrito Apache', 'Érase una vez en América' o 'Hechizo de luna' antes de que sus camino se cruzase con el de Lee, quien ha rendido homenaje al actor a través de su cuenta de Instagram:

Eso sí, Aiello ya se había empezado a labrar una reputación con anterioridad a su nominación al Óscar, pues en 1981 fue premiado con un Emmy por su aparición en un episodio del espacio infantil 'ABC Afterschool Specials'.

Un actor incansable

Tras quedarse a las puertas de la gloria -la estatuilla fue a manos de Denzel Washington por 'Tiempos de gloria'- en los premios que entrega la Academia de Hollywood, Aiello trabajó de forma incansable en títulos como 'Pret-a-Porter', 'El profesional (León)', 'Two Much' o 'City Hall: La sombra de la corrupción'.

Sus apariciones en la gran pantalla empezaron a espaciarse más entre sí con la llegada del nuevo milenio, pero todavía tuvo tiempo de trabajar en obras como 'El caso Slevin', 'Camino hacia el éxito' o 'Making a Deal with the Devil'. De hecho, seguía en activo y habrá que ver cómo afecta su fallecimiento a proyectos como 'The Italy Boys'.

El homenaje de Hollywood

Era ademas muy querido en Hollywood, siendo muchos los que han querido acordarse de él tras su repentina muerte:

Goodbye Dear #DannyAiello 💔

Danny was a Great Actor, But a

Genius Comedic Actor.We Laughed so much. Making #Moonstruck ..It was one of the happiest times in my life,& He Was apart of that Happy time.

Goodbye #JohnnyCammareri

💋Loretta — Cher (@cher) December 13, 2019

So very sad to hear that Danny Aiello has died. He was a superb actor and a lovely person. It was a joy and an honor to work with him (in Broadway Danny Rose) Condolences and love to his family https://t.co/NSeGCes6sy — Mia Farrow (@MiaFarrow) December 13, 2019

Literally one of my favorites & such a nice guy. He inspired Me so much.#DannyAiello pic.twitter.com/TSgEErmi9q — MichaelRapaport (@MichaelRapaport) December 13, 2019

RIP #DannyAiello

From the Army to Greyhound labor rep to bouncer at The Improv to Hollywood stardom!!



From Johnny in Moonstruck to Sal in Do The Right Thing.

That smile, that laugh, that NY attitude.



They don’t make ‘em like Danny anymore.

What a talent… a true one of a kind. pic.twitter.com/ssaw9QvAVt — Billy Baldwin (@BillyBaldwin) December 13, 2019

Danny Aiello

Rest In Peace my friend.

We lost a great actor today,

BUT more importantly we lost

a great person!

First day I met Danny he took me under his wing gave me advice on the business and life all the while driving me home in his Cadillac.

You’ll be missed!#DannyAiello🙏🏼 pic.twitter.com/UsaFQQsfsx — kirk acevedo (@kirkacevedo) December 13, 2019

#JacobsLadder is a devastating total ten. Whenever I hear the word “chiropractor”, I still automatically picture Danny Aiello. https://t.co/N4YU3DLxAY — natasha lyonne (@nlyonne) October 12, 2018

Descanse en paz

