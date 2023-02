Muere Raquel Welch a los 82 años, mítica actriz de la Edad de Oro de Hollywood

Ayer falleció Raquel Welch con 82 años en su casa de Los Ángeles, tras una breve enfermedad. La mítica actriz fue un icono sexual durante la Edad de Oro de Hollywood con películas como 'Los tres mosqueteros', 'Hace un millón de años' o 'Viaje alucinante'.

Icono hollywoodiense

Jo Raquel Tejada (su verdadero nombre) nació en Chicago en 1940. De madre estadounidense y padre boliviano, Welch se mudó a los dos años a California donde descubriría su pasión por la interpretación.

Si bien su debut en la gran pantalla fue a los 24 años, con un pequeño papel sin acreditar en la película 'El trotamundos' (protagonizada por Elvis Presley) y en 'Una casa no es un hogar', no fue hasta 1966 cuando saltó a la fama con 'Hace un millón de años'. Su look de cavernícola la convirtió en un icono cinematográfico y en un sex-symbol.

Otras películas destacables de su filmografía fueron 'Viaje alucinante', 'Myra Breckinridge', 'Ana Caulder', 'El fin de Sheila', 'Los tres mosqueteros' y su secuela 'Los cuatro mosqueteros' y 'Una rubia muy legal'.

"Cuando era niña, era muy emocional y me encantaba viajar a través de mi imaginación" recordaba Welch en su autobiografía 'Raquel: Beyond the Cleavage'. "En mi mente, ya había crecido y era independiente. Solo esperaba a que el proceso biológico alcanzara mi visión".