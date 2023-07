"Los niños de Dios ya no están en venta". La película 'Sound of Freedom' busca que sus espectadores pasen a la acción

La verdad es que desconocía completamente de su existencia, pero hace cosa de tres días, mi cuenta de TikTok comenzó a llenarse de mensajes de gente pidiéndome que hablase de una tal 'Sound of Freedom'. Una simple búsqueda de información sobre el largometraje dirigido por Alejandro Monteverde me dejó tan inquieto como atónito.

Según he podido indagar —la película aún no se ha estrenado ni tiene fecha en nuestro país—, 'Sound of Freedom' narra la presunta historia real de Tim Ballard, un antiguo agente de Seguridad Nacional estadounidense que se sumerge en el mundo del tráfico de personas para salvar a niños inocentes; una premisa que le ha servido para arrebatar el número uno de la taquilla a 'Indiana Jones y el dial del destino' en el país de las barras y estrellas.

La llamada

Hasta aquí, todo correcto. Lo turbio del asunto es que el filme está siendo abrazado por ciertos sectores del alt-right y el panorama conspiranoico de Estados Unidos, como puede ser el grupo QAnon, como una suerte de emblema portador de la verdad absoluta que confirma teorías como la del infame Pizzagate, surgida durante la campaña presidencial de 2016.

Esta idea de que 'Sound of Freedom' es una muestra fehaciente de una supuesta realidad también puede extraerse de las declaraciones que Tim Ballard, el agente en el que se basa el protagonista de la cinta, ha concedido al espacio 'Jesse Walters Primetime' de Fox News —¿dónde si no?—. En ellas, habla sobre "arrojar luz" y desea que el título haga "despertar" a la gente.

"Estamos emocionados de tener la oportunidad de arrojar luz sobre la organización criminal de más rápido crecimiento en el mundo. Se generan 150.000 millones de dólares cada año a costa de esclavos, incluyendo a millones de niños que están esclavizados.

Nos hemos colado en el top 3 con los primeros países de destino. Es la economía de la pedofilia".

La pasión de Caviezel

Por su parte, Jim Caviezel, el controvertido actor protagonista de 'Sound of Freedom' también ha aportado sus dos centavos sobre su último trabajo, que no duda en calificar como una versión realista de la 'Venganza' de Liam Neeson y en tirar de retórica cristiana para referirse a ella.

"El guion era fenomenal. Vi la película 'Venganza' hace años, y esta es una historia real sobre 'Venganza', y es una [batalla] quintaesencial entre el bien y el mal. Están quienes quieren proteger a los niños y quienes quieren explotarlos. Entonces, es bien contra mal.

¿Podemos amar a los hijos de Dios más de lo que tememos al mal? Ese es el desafío aquí, y los estadounidenses están a la altura. Me encanta, y ellos escuchan el sonido de la libertad porque los hijos de Dios ya no están en venta".

Para el actor, es su mejor producción desde 'La Pasión de Cristo'.

"Todo gira en torno a los niños y sobre que los estadounidenses se están despertando ahora mismo. Y la única forma de que estas leyes cambien es que si la gente actúa ahora mismo para salvarlos, esta es una historia del bien contra el mal. Esta es una historia de héroes de batalla, y fui muy bendecido de tener la oportunidad, tal como fui bendecido al hacer 'La Pasión de Cristo'. Esta es la mejor película que he hecho desde entonces".

Cuando pueda echar un vistazo de primera mano a 'Sound of Freedom', hablaré de ella en profundidad. Por el momento, sólo me puedo sorprender de sus puntuaciones en webs como IMDb, donde ostenta un 8,6 con un 73,4% de puntuaciones de 10 sobre 10. Curioso, cuando menos.

