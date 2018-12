"No creeríais en palabras sin pruebas, ¿verdad?". Kevin Spacey resucita a Frank Underwood el mismo día que le procesan por abuso sexual

Hacía ya bastante tiempo que no teníamos noticias de Kevin Spacey. Hollywood lo había repudiado tras ser el protagonista de uno de los escándalos sexuales que asolaron la meca del cine hace unos meses y ahora ha reaparecido como Frank Underwood para defenderse de las acusaciones en un extraño vídeo que ha lanzado poco antes de ser procesado por abuso sexual, donde comenta cosas como "no creeríais en palabras sin pruebas, ¿verdad?".

Recordemos que Netflix decidió prescindir de sus servicios para 'House of Cards' tras unos comentarios del actor Anthony Rapp señalando que intentó seducirle hace ya 30 años cuando este último apenas tenía 14 años de edad. Sin embargo, ahora tendrá que responder ante la justicia el próximo 7 de enero por agredir sexualmente al hijo adolescente del antiguo presentador de las noticias de Boston. La estrategia de Spacey publicando este vídeo es cuando menos curiosa:

Algo me dice que en Netflix no deben estar nada contentos con el hecho de que el actor parezca totalmente metido en el personaje de Frank Underwood. En él alude a todo lo que ha sufrido durante este último año y apunta que se siente más confiado que nunca y que pronto sabremos toda la verdad. No obstante, la frase más llamativa es "Si no pagué el precio por las cosas que sabemos que hice, está claro que no voy a pagarlo por cosas que no hice".

La plataforma ha tardado bien poco en desmarcarse de cualquier participación en este vídeo con el que Spacey juega al mismo tiempo con la insatisfacción del público con la última temporada de 'House of Cards' que se pronuncia sobre el linchamiento popular que ha sufrido -si Ridley Scott hasta decidió eliminarle de 'Todo el dinero del mundo'-. Pronto sabremos si era realmente merecido sin lugar a ningún tipo de duda.

Vía | Variety