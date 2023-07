"No era buena". La falta de Will Smith hizo fracasar a la secuela de 'Independence Day', según una de las actrices de la franquicia de ciencia ficción

Aunque cueste creer, hubo una época en la que Hollywood no vivía de intentar capitalizar la nostalgia. Sin embargo, de un tiempo a esta parte parece que gran parte de los esfuerzos de los estudios se basan en señalar algo que tuvo éxito hace décadas e insistir en insuflarle vida. Es lo que ocurrió con 'Independence Day: contraataque', que ya desde su título parecía una secuela tardía directa a vídeo. Ahora, una de sus protagonistas habla sobre el despropósito que supuso la cinta.

Contra todo

Para ser justos, hay que decir que la segunda parte de 'Independence day' no fue un fracaso pleno y recuperó lo que costó, pero se quedó a años luz del exitazo de la película protagonizada por Will Smith veinte años antes. De hecho, el primer problema al que se enfrentaron al retomar la historia fue que el actor no quiso volver sin un saco de 50 millones de dólares delante de él y prefirieron seguir por otros vericuetos. Dicho de otra manera: mataron a su personaje.

La que sí volvió, aunque brevemente, fue Vivica A. Fox, que interpretó a su viuda. Sin embargo, en una entrevista con el AV Club ya ha dejado claro que mientras rodaba sabía perfectamente que era un error. "Simplemente sentí que no era buena ni estaba al nivel de la primera. Creo que perdimos la oportunidad al no traer de vuelta a Will Smith".

Tuvimos a la mayoría del reparto original pero creo que la verdadera unión que impidió el éxito de 'Independence Day 2' fue que Will Smith no estaba allí.

Sin embargo, la actriz no sacó conclusiones precipitadas y se quedó esperando la reacción de los fans porque, la verdad, nunca se sabe. Para sorpresa de nadie, le dejaron claro en Twitter lo que pensaban. Y no fue bonito. Aparentemente, Smith dijo -cuando aún era persona grata en Hollywood- que su ausencia no fue un asunto de dinero, sino un conflicto con el rodaje de 'Escuadrón suicida' y 'La verdad duele'. Sí que duele saberlo, sí.

En Espinof | Las 17 mejores películas de acción y thrillers de 2022