"No lo llevo bien". Harrison Ford explica por qué rechaza jubilarse cuando está a punto de cumplir 81 añazos

A solo 15 días de cumplir 81 años, Harrison Ford no tiene ningún interés en ponerse las pantuflas y tirarse en el sofá a ver Netflix. A pesar de que ya haya despedido a Han Solo e Indiana Jones para siempre, eso no significa que quiera convertirse en un mero espectador. Al contrario: ha decidido apretar el acelerador más que nunca.

Me voy a quedar

Entrevistado por la CNN, el actor ha declarado que necesita estar activo sí o sí. "No lo llevo bien cuando no tengo trabajo. Me encanta trabajar... Me encanta sentirme útil. Es mi Jones, quiero ser de ayuda". Quizá por eso, después de 'Indiana Jones y el dial del destino' se ha embarcado en una nueva saga, la de Marvel, que le verá como "Trueno" Ross en 'Thunderbolts' y 'Capitán América: New World Order' a pesar de que no tenga ni idea de lo que es "un Hulk Rojo".

Sin embargo, lo que echaría de menos de actuar no es tanto ser el protagonista y ganar dinero a espuertas, sino "la gente con la que trabajas. La intensidad y la intimidad de la colaboración... es la ambición combinada, de alguna manera forjada de las palabras en una página. No planeo lo que quiero hacer en una escena y no me siento obligado a hacer nada pero estoy naturalmente afectado por las cosas en las que trabajo".Si sigue actuando tres años más llegará a cumplir los sesenta años trabajando, desde que debutara a los 24 en 'Ladrón y amante', una dramedia bélica con James Coburn como protagonista. Aunque Ford siempre quiso volver a ser anónimo, sabe que es imposible. Y de perdidos al río, va a seguir haciendo lo que más ama. Genio y figura.

