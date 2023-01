"El guion no era bueno". Channing Tatum odia 'G.I. Joe' y confiesa que exigió que matasen a su personaje en la secuela

Channing Tatum nunca ha ocultado lo poco que le gustó hacer 'G.I. Joe', llegando a afirmar en el programa de Howard Stern que odiaba esa película. Eso no impidió que también apareciese en la secuela, donde su personaje moría en los primeros minutos de metraje y ahora el actor ha confirmado que fue él mismo quien pidió que eso sucediera.

"La rechacé 7 veces"

El actor también visto en títulos como 'La suerte de los Logan' o 'La ciudad perdida' ha concedido una curiosa entrevista a Vanity Fair en la que un detector de mentiras establecía si estaba diciendo o no la verdad. En el caso de la franquicia 'G.I. Joe' no hubo dudas y señaló lo siguiente sobre por qué quiso que su personaje muriera al principio 'G.I. Joe: La Venganza':

Rechacé la primera siete veces, pero tenían una opción sobre mí y tuve que hacer la película. Así que la segunda, obviamente, no quería hacer esa tampoco.

Tatum no tiene ningún remordimiento sobre su decisión de desvincularse de la saga, en la cual solamente participó porque había firmado previamente un contrato por tres películas con Paramount y no le quedó otra -el propio actor recordaba hace años que el estudio no le dio otra opción: "Vas a hacer esto o te vamos a demandar"-. De hecho, hace tiempo ya dejó claro por qué se resistió tanto a hacerla:

El guion no era bueno, y no quería hacer algo de lo que había sido fan desde niño, que veía todas las mañanas y no quería hacer algo que fuera malo y tampoco sabía si quería ser G.I. Joe.

Y es que su primera reacción ante la oferta del estudio fue preguntar si podía interpretar a Snake Eyes, papel que finalmente fue a manos de Ray Park, actor al que muchos recuerdan principalmente por haber sido Darth Maul en 'Star Wars: La Amenaza Fantasma'.

'G.I. Joe' acabó recaudando 302 millones de dólares frente a un presupuesto de 175, una cantidad decepcionante. Algo mejor le fue a 'G.I. Joe: La Venganza', pues fue más barata -155 millones- y recaudó más -375 millones-. Sin embargo, la franquicia estuvo paralizada durante muchos años y el intento de relanzarla con 'Snake Eyes: El Origen' fue un tremendo fracaso con unos ingresos de apenas 40 millones de dólares cuando había costado 110.