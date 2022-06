"No tienen ni idea": Imanol Arias declara la guerra a los nuevos guionistas de 'Cuéntame'

Llega un momento en el que Imanol Arias tiene que plantearse si estaría mejor en su casa, sin dar entrevistas. Y es que cada vez que abre la boca mete la pata: si hace unas semanas fue por arremeter contra RTVE diciendo que hay 9000 personas que no hacen nada y que sobran, esta vez ha sido por hacer guionistaxplaining a los creadores de 'Cuéntame'. Lo de morder la mano que le da de comer empieza a tener visos de medalla en categoría olímpica.

No tienen ni idea

Fue en 'Milá vs Milá', el programa presentado por -la casualidad- Mercedes Milá en Movistar+, donde ha hablado de lo mucho que despreciaba la televisión y las cuatro series que protagonizó a posteriori o de su afición por el teatro y de proyectos que no salieron adelante por el rodaje de 'Cuéntame', como una producción de 'El gran inquisidor', de Dostoievski. "Esa oportunidad se fue", se lamenta.

Pero el momento cumbre de la entrevista llega cuando habla de los guionistas de la mítica serie, que en su temporada 23 ya se acercará a 1995.

Los guionistas se han hecho mayores. Es verdad que con los nuevos guionistas tengo que empezar de cero, porque no tienen ni idea. Vienen a reinventar, y ahora mismo estoy en una especie de guerra de "Esto no me lo toques, esto es así, ¡esto es así! ¿Quién ha escrito esto?' Estoy un poco rebelde, pero como un viejo rebelde. ¿Que me van a enmendar a mí la plana? ¡Vamos a ver!

Por si después de estas declaraciones no tuviéramos el morro arrugado, se pone a hablar de su situación fiscal. Ya sabéis, aquellos problemillas que tuvo con Hacienda, los t´ípicos dos millones de euros que se te olvida declarar. El actor dice que su error fue reclamar, y que con cada reclamación paga el 170% más recargos. Eso sí, ahora ha pagado todo lo que tenía que haber pagado, que asciende a diez millones de euros del ala. "He sido un hombre muy privilegiado pero lo he perdido todo". Vaya por dios, Imanol, todo desgracias.