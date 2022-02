“Nos ha permitido hacer cosas rarísimas”: Oscar Isaac celebra que 'Caballero Luna' sea una serie y no una película

El próximo 30 de marzo llega a Disney+ 'Caballero Luna' ('Moon Knight') para mostrarnos un nuevo aspecto del universo Marvel con más inclinado hacia el territorio del terror y la fantasía. Con el estreno prácticamente encima, Oscar Isaac ha hablado un poco más de cómo ha sido su experiencia durante la producción y de las diferencias entre hacer una película y rodar una serie de televisión.

Aunque esta es la primera incursión de Isaac en el Universo Cinematográfico de Marvel, no es la primera vez que le pudimos ver en una película de superhéroes. El actor ya encarnó al villano Apocalipsis en la malograda 'X-Men: Apocalipsis', y ahora vuelve al terreno de Marvel con un personaje y una historia muy diferente.

'Caballero Luna' promete mostrarnos un aspecto diferente del UCM, con un protagonista que recibe sus poderes directamente de un antiguo dios egipcio y ciertas dosis de terror que hacen que la nueva serie de Marvel Studios se separe de lo que nos tiene acostumbrados.

Oscar Isaac se ha vuelto una cara conocida en las grandes franquicias cinematográficas en los últimos años, desde la trilogía secuela de Star Wars hasta 'Dune'. Sus apariciones en la gran pantalla tampoco le han impedido trabajar en varios proyectos para televisión, y el actor también confiesa que precisamente trabajar en televisión tiene ciertos beneficios casi impensables frente a las películas para cine.

"Hay mucho más espacio para probar cosas, porque no tienes esa presión de que tenemos que hacer no sé cuántos millones de dólares en nuestro primer fin de semana", explicó Isaac en 'Actors on Actors' para Variety. "Así que podíamos tener muchos puntos de vista, podríamos hacer cosas rarísimas."