"Pensé que era una broma pero iba en serio". Justin Long confirma que Kevin Smith planea hacer una secuela de su película más WTF

No es que Kevin Smith se prodigue mucho como director de sagas cinematográficas (aparte de 'Clerks' y sus spin-offs, claro está). Aún así, parece que se mantiene firme en su último (e insólito) proyecto: el director está interesado en dirigir una secuela de 'Tusk', su cinta de terror en la que un hombre es convertido en morsa.

Obedece a la morsa

'Tusk' es una película de 2014 que nació a raíz de una broma que hizo Kevin Smith en su podcast y que finalmente dió lugar a uno de los argumentos más desconcertantes del cineasta. En ella, Justin Long interpretaba a un arrogante podcaster secuestrado por un ex marino (Michael Parks) que le termina convirtiendo en morsa.

En una entrevista sobre 'Barbarian', su última película, Justin Long confirmó que Kevin Smith está planteándose muy seriamente hacer una secuela de 'Tusk' :

Nos envió un mensaje el otro día, a Haley (Osment) y a Genesis (Rodríguez) y nos contó que quería hacerlo. Pensé que era una broma y después me di cuenta de que iba en serio. Luego, uno de los (otros) entrevistadores dijo: "Sí, él me dijo lo mismo".

La cuestión es si el proyecto saldrá adelante o no porque, más allá de su estatus de culto, la película original coproducida por A24 no fue un éxito en taquilla, precisamente. Con un presupuesto de 3 millones, recaudó únicamente 1,8 en cines y la verdad es que una segunda parte no es algo que el mercado esté pidiendo a gritos ahora mismo.

Aún así, la idea le viene rondando a Kevin Smith desde hace un tiempo: en 2020, ya compartió a través de Twitch una posible sinopsis para 'Tusk 2' (aviso de spoilers del final de 'Tusk'):

Hay una versíon de 'Tusk 2' en la que saltas al presente y alguien más ha caído en la tela de araña. Escuchas historias sobre la casa y, cuando entras en ella, el nuevo Howard Howe es Wallace, que se ha librado de su atuendo de morsa y claramente está perturbado por la terrible experiencia y ahora se lo hace a otros.

De momento, tanto Smith como Long tienen pendiente de estreno 'Clerks 3', que llega a los cines el 13 de septiembre en EE.UU. y en España aún estamos sin fecha definitiva.