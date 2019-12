'Puñales por la espalda': desvelado el cameo de Joseph Gordon-Levitt en la película de Rian Johnson

'Puñales por la espalda' es una gran película que además está funcionando muy bien en taquilla. Costó 40 millones de dólares y en poco más de una semana ya ha recaudado más de 82. Por ello ya va siendo hora de descubrir alguno de los secretos que esconde como el cameo de Joseph Gordon-Levitt que seguro muy pocos descubrieron mientras veían la película de Rian Johnson.

Un cameo difícil de percibir

Gordon-Levitt había participado hasta ahora en todos los largometrajes de Johnson, protagonizando 'Brick', 'Los hermanos Bloom' y 'Looper', además de hacer un pequeño cameo en 'Star Wars: Los últimos jedi', por lo que en su momento me extrañó no verle en 'Puñales por la espalda'. Y lo cierto es que no le vemos, pero sí que le escuchamos.

El cameo de Gordon-Levitt sucede en una escena en la que Marta (Ana de Armas) está en casa con su familia. Su hermana está viendo un programa en su portátil y en cierto momento se oye a un personaje llamado Brendan Frye diciendo "Tenemos las grabaciones de las cámaras de la niñera". Obviamente, aquellos que vean 'Puñales por la espalda' doblada se perderán este detalle, pero para los demás tampoco es muy fácil distinguirlo.

Imagino que poder contar con Gordon-Levitt es una especie de amuleto de la suerte para Johnson, pero tampoco es una ocurrencia tan excepcional. Nolan ya quiso contar con una participación similar de Michael Caine en 'Dunkerque', mientras que Alan Tudyk ha participado en todas las películas animadas de Disney desde '¡Rompe Ralph!'.

Vía | Screen Rant