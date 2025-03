"Quiero demostrar que la gente estaba equivocada". Finn Jones pide una nueva oportunidad a Marvel como Iron Fist

Las series de Marvel en Netflix encontraron su primer obstáculo insalvable con 'Iron Fist'. La serie protagonizada por Finn Jones fue vapuleada por la crítica y su cancelación tras dos temporadas fue uno de los catalizadores para que todas esas series de superhéroes acabasen antes de tiempo. Ahora Disney está viendo qué hacer con todas ellas, pero Jones insiste en que se merece una nueva oportunidad.

"Dame una puta oportunidad"

Siendo justos, la temporada 2 de 'Iron Fist' fue una mejora clara respecto a la primera, pero eso tampoco quiere decir que fuera especialmente buena. Eso sí, finalizaba con un cliffhanger que se quedó colgando y el propio Jones ya desveló en su momento cuáles eran los planes para una temporada 3. Y no se rinde, pues en declaraciones recogidas por Comic Book Movie señala lo siguiente:

Soy muy consciente de las críticas hacia mi personaje y mi papel. Mi respuesta a eso es "Dame una puta oportunidad, tío". Estoy aquí, estoy listo y quiero demostrar que la gente estaba equivocada.

Por ahora no se sabe nada sobre la posibilidad de que Disney+ quiera recuperar a Jones en el papel de Iron Fist, pero no conviene descartarlo por completo. A fin de cuentas, 'Daredevil: Born Again' triunfa ahora mismo en la plataforma y ya se ha anunciado también que habrá un especial con el Punisher de Jon Bernthal en 2026.

Con todo, no me imagino que la vuelta del Iron Fist de Finn Jones sea una prioridad para Disney o Marvel, ya que la serie no fue muy bien recibida y no existe ningún tipo de clamor popular esperando ver cómo continúan sus aventuras. Como secundario en otro título lo veo mucho más viable, pero ya veremos si acaba saliendo o no algo de aquí.

