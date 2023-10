Rainn Wilson comparte la divertida anécdota con un fan de 'The Office' durante un vuelo: "¡Le explotó el cerebro!"

No hay contexto mejor para hacer maratón de una serie que un vuelo de varias horas. Lo que no esperaba Rainn Wilson seguramente es que su compañero de asiento hiciera binge-watching de 'The Office'... sin darse cuenta de que tenía al lado al mismísimo Dwight Schrute.

Mi vecino Dwight

Hasta la fecha, Rainn Wilson no ha hecho ningún papel que haya desbancado en nuestra memoria al de Dwight en la versión estadounidense de 'The Office'. Cuando el actor visitó el programa de Jimmy Fallon, contó una divertida anécdota que le sucedió con una fan de la serie.

Según relató, estuvo en un vuelo de cinco horas y media al lado de un pasajero que se puso a hacer maratón de la recordada serie protagonizada por Steve Carell, sin darse cuenta en ningún momento de que tenía a uno de sus personajes a escasos metros de distancia:

"Estuve cinco horas y media sentado al lado de un caballero que se pasó el vuelo entero viendo episodios de 'The Office'. Uno tras otro. Y yo no sabía si debía hablarle o cómo interactuar con él. Yo llevaba mascarilla, así que iba de incógnito".

"Al final, le di un toque y le dije: 'Parece que te gusta esa serie'. Él me dijo que sí y yo le contesté: 'Me habían dicho que era una mierda'. Él respondió: 'Sí, bueno, la temporada 1 es un poco lenta, te tienes que acostumbrar'. Yo me iba quitando poco a poco la mascarilla. Estuvo 47 segundos hablando conmigo hasta que de repente le cambió la expresión y... ¡le explotó el cerebro! ".

Después de tener este divertido encuentro, el actor le pidió permiso a su sorprendido compañero de asiento para postearlo en sus redes y la historia se hizo viral. "Eso nos unió, fue muy bonito" concluyó Wilson.

