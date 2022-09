El reboot de 'Hellraiser' nos muestra a la Pinhead de Jamie Clayton y presenta a uno de sus nuevos Cenobitas

Aún recuerdo la primera vez que me crucé con la carátula del VHS de 'Hellraiser' en el videoclub cuando era un crío. Aquél fue un encuentro fortuito que, pese a perturbar mi sueño durante unas cuantas noches, no se acercó a los niveles de pavor que me provocó el largometraje de Clive Barker cuando auné todo el valor necesario para alquilarlo poco después.

Reimaginando iconos y dando forma a otros nuevos

Ahora, 35 años después del estreno del filme, la novela que originó uno de los grandes fenómenos del terror cinematográfico de los 80 está a punto de estrenar una nueva adaptación dirigida por David Bruckner que, además de prometer una mayor fidelidad hacia el escrito de Baker, trae una —absurda— controversia bajo el brazo relacionada con el sexo de la intérprete que dará vida al icónico Pinhead.

Gracias a Entertainment Weekly al fin hemos podido echar un primer vistazo a Jamie Clayton caracterizada como la encarnación femenina del líder —o lideresa— de los Cenobitas y, de paso, profundizar en su fichaje y en cómo se ha abordado su tratamiento a través de unas declaraciones de Bruckner.

"Sabíamos que queríamos que Pinhead fuese una mujer. Jamie era la persona adecuada para el papel. La identidad de una persona puede ser muy emocionante para un papel de muchas maneras, pero tengo que dejar muy claro que Jamie lo bordó, así es como hemos llegado hasta aquí.

Lo que hizo Doug Bradley con el personaje es muy icónico. No queríamos hacer una imitación de Doug Bradley, no pensamos que pudiese hacerse. Habrá sufrimiento, pero vais a haceros una idea de cuáles podrían ser los deseos de Pinhead de un modo un tanto diferente".

Pero esto no es todo, porque esta toma de contacto con la nueva 'Hellraiser' nos ha dejado una instantánea de uno de los nuevos Cenobitas que llegarán a nuestras pantallas. Se llama "The Masque", y además de ser una de las criaturas favoritas del director, que etiqueta como "un anticipo de lo que está por llegar en lo que respecta a los Cenobitas".

Descrita por David Bruckner como "la historia de una mujer joven que está luchando contra la adicción y los comportamientos compulsivos que entra en contacto accidentalmente con la caja y, desgraciadamente, empieza a jugar con ella hasta que se desata el caos", 'Hellraiser' llegará a Hulu con una hermosa calificación R el próximo 7 de octubre. ¡Y con Clive Barker como productor!