Rick Moranis: el regreso más esperado tras el retiro más doloroso

Con la confirmación de su regreso a las pantallas en la nueva secuela de 'Cariño, he encogido a los niños', el gran Rick Moranis ha alegrado el corazón de todos los que, hace ya una vida, disfrutamos de su talento cómico en títulos tan inolvidables como 'Cazafantasmas', 'La pequeña tienda de los horrores' o 'La loca historia de las galaxias'.

Cariño, lo dejó todo por ti

Moranis dejó de aparecer en películas (de imagen real, puso voces en varios títulos) después de que su esposa, Ann, falleciese de cáncer de mama en 1997. Inmediatamente después, cambió el enfoque de su vida y dejó su carrera de lado para criar a sus dos hijos, y en las raras entrevistas que ha dado durante los últimos 18 años, Moranis ha mostrado prudencia y poco alarmismo sobre su decisión de convertirse en un padre que se queda en casa y no en el cómico favorito del mundo.

"Me tomé un descanso que se convirtió en un descanso más largo", afirmó a The Hollywood Reporter en 2015. Concienciado protector de sus hijos, nunca ha revelado sus nombres a los medios. Renunciar a una carrera multimillonaria en su apogeo puede parecer una idea loca, pero cuando tomó la decisión de abandonar Hollywood, Rick Moranis no pensó que estuviera haciendo algo fuera de lo normal.

"Cosas así les pasan a las personas todos los días y hacen ajustes en sus vidas por todo tipo de razones", dijo en el podcast Bullseye with Jesse Thorn en 2013. "No había nada inusual en lo que sucedió o lo que hice". De hecho, Moranis cree que la gente solo prestó atención a su caso porque era famoso. "La decisión de convertirme en un padre que se queda en casa, algo que la gente hace todo el tiempo, supongo que no habría significado tanto para las personas si hubiera tenido otra forma de ganarme la vida. Pero como venía de la fama del gran momento de mi carrera, pues resultó intrigante para la gente. Para mí, no era eso. No tenía nada que ver con eso. Era un trabajo, y llegó el momento de hacer un ajuste".

En ese mismo podcast, Moranis insistió en que no ha perdido su talento creativo una convertido en padre a tiempo completo. "Apliqué toda mi creatividad a mi vida hogareña, a mis hijos, a mi familia", dijo. "Yo era la misma persona. No cambié. Simplemente cambié mi enfoque".

Pero como es lógico, había ciertos aspectos sobre su trabajo que realmente echaba de menos. "Extrañaba a la gente y extrañaba la naturaleza refrescante de hacer algo distinto cada día. Ser un padre que se queda en casa es un tipo de vida muy diferente a estar en el set con Aykroyd, Murray o Steve Martin". Aún así, la estrella jamás miró hacia atrás con arrepentimiento: "Encontré mucha alegría y muchas recompensas en otros lugares". "Estaba trabajando con gente realmente interesante, gente maravillosa. Pasé de eso a estar en casa con un par de niños pequeños, que es un estilo de vida muy diferente. Pero fue importante para mí. No me arrepiento de nada. Mi vida es maravillosa".

El hombre que siempre estuvo ahí

Al contrario de lo que mucha gente ha dado por hecho, Moranis se mantiene firme en que nunca se retiró del mundo del espectáculo, y ahí está el montón de trabajo de voz a lo largo de todos estos años, incluidos anuncios radiofónicos o las películas de 'Hermano oso', así como algunos artículos de opinión para The New York Times.

También ha lanzado un par de discos en los últimos 10 años. El primero, 'The Agoraphobic Cowboy', un divertido disco de comedia country, le valió una nominación al Grammy al Mejor álbum de Comedia. El segundo, 'My Mother's Brisket & Other Love Songs', otra divertida muestra de humor, en este caso Klezmer ( género musical étnico originado en la tradición askenazí desarrollado en las comunidades judías existentes antes de las dos guerras mundiales), llegó a las tiendas en 2013. Vamos, que Moranis siempre ha estado presente, solo había que prestar atención.

Naturalmente, cuando una estrella tan grande como Moranis se toma un descanso tan prolongado, lo suyo es preguntarse cuándo volverá. Y esa es la pregunta que Moranis ha estado esquivando todo este tiempo. "Soy un padre soltero y descubrí que era demasiado difícil criar a mis hijos y viajar constantemente para hacer películas", dijo a USA Today durante la promoción de su primer disco. "En los últimos años me ofrecieron varias papeles en películas, y los rechacé. No sé si volverán a ofrecerme algo. He estado muy ocupado escribiendo y criando a mis hijos".

Fotografía de THR

Con sus hijos ya crecidos, Moranis admitió que estaría interesado en desempeñar algún papel en el futuro, y que simplemente tendría que ser el correcto: "Estoy interesado en cualquier cosa que pueda encontrar interesante. Todavía recibo consultas ocasionales sobre un papel de cine o televisión y, tan pronto como aparezca uno que despierte mi interés, probablemente lo haré".

No pudo ser en la versión de 'Cazafantasmas' de Paul Feig: Entonces declaró: "No me atrajo. Les deseo lo mejor. Espero que sea excelente, pero no tiene sentido para mí. ¿Por qué iba a hacer un solo día de rodaje sobre algo que hice hace 30 años? Estoy contento con las cosas a las que dije que sí, y estoy muy contento con las muchas cosas a las que le he dicho que no. Sí, soy exigente y voy a seguir siendo exigente".

Moranis, un hombre íntegro y un cómico genial a quien tenemos muchas ganas de seguir teniendo en nuestras vidas y en nuestras pantallas, ha puesto fecha a su regreso. Qué bueno que volviste, genio.