'Rocketman': por qué Tom Hardy fue sustituido en el biopic sobre la vida de Elton John

Con 'Elvis' todavía en cartelera se confirma que los biopics sobre la vida de grandes músicos siguen contando con el apoyo del público. Uno de los más memorables es 'Rocketman', que giraba en torno a la vida de Elton John, interpretado por Taron Egerton. No obstante, el papel estuvo a punto de caer en manos de Tom Hardy, que terminó saliéndose del proyecto.

Los distintos Elton

La idea de llevar la vida de Elton John a la gran pantalla llevaba sobre la mesa desde 2001. El cantante y David Furnish, su marido, comenzaron a mover el proyecto pero no obtuvieron demasiado éxito entre las productoras, en especial por la calificación R y por el tono surrealista que John quería darle a algunas escenas.

En 2012 parece que el proyecto comenzó a avanzar y John propuso a Justin Timberlake como primera opción para ser su alter ego en el filme, que ya había coincidido con él en 'This train don't stop here anymore'. Finalmente, se fichó a Tom Hardy ('Mad Max: Furia en la carretera') en 2013 para hacerse cargo del papel.

Entre 2016 y 2017, Elton John coincidió con Matthew Vaughn en 'Kingsman: El círculo de oro' (donde John se interpreta a sí mismo), que enseguida se interesó por el proyecto. Vaughn se ofreció a producir el filme pero manifestó ciertas dudas con respecto a la elección de Hardy como cabeza de reparto.

Re-Casting

En primer lugar, porque el actor no poseía ninguna capacidad musical. La idea original era que hicera playback, aunque incluso así el tema pintaba algo peliagudo: "No soy cantante. No tengo ni idea, en verdad" declaró Hardy. "Estoy intentándolo por 'Rocketman' pero es realmente difícil abrir mi boca de esa manera".

Dándole vueltas al asunto acabó surgiendo el nombre de Taron Egerton, el protagonista de 'Kingsman', que sí sabía cantar y dejó a John totalmente impresionado tras escucharle interpretar 'Don't let the sun go down on me'. Egerton no solo había interpretado previamente 'Your song' para la Royal Academy of Dramatic Arts, sino que también era una de las voces de '¡Canta!', garantizando que podría dar la nota sin necesidad de playback.

A su vez, Vaughn comentó que Tom Hardy se les quedaba algo mayor para la cinta. El actor tenía 41 años en aquel momento frente a los 29 de Egerton. Teniendo en cuenta que la cinta abarcaba la vida de John desde su juventud, consideraron que sería más sencillo hacer que Egerton pareciera mayor (en las escenas donde el personaje tendría más edad) que rejuvenecer a Hardy.

Al margen de cómo hubiera sido 'Rocketman' con Tom Hardy, lo cierto es que el resultado final fue bastante satisfactorio, destacando por encima de otros biopics similares. Si aún no habéis podido verla, la tenéis esta noche en La 1.