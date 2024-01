Los SAG Awards ignoran a Leonardo DiCaprio y meten a Penélope Cruz en la carrera de los Óscar en unas nominaciones dominadas por 'Barbenheimer'

'Oppenheimer' lidera las nominaciones a los premios del Sindicato de Actores (SAG), días después de triunfar en los Globos de Oro. La película de Christopher Nolan cuenta con cuatro nominaciones, mientras que 'American Fiction', 'Barbie' y 'Los Asesinos de la luna' tienen tres cada una. Sin embargo, Leonardo DiCaprio brilla por su ausencia en la categoría de mejor actor.

Penélope va como un 'Ferrari' a los Óscar

Aunque DiCaprio es una notable omisión en la categoría de mejor actor, este es un año especialmente concurrido para la categoría, y cinco de los otros favoritos han sido nominados en los SAG Awards. Bradley Cooper, Colman Domingo, Paul Giamatti, Cillian Murphy y Jeffrey Wright han sido reconocidos. 'Succession', 'Bronca', 'The Crown', 'Ted Lasso' y 'The Bear' figuran entre los nominados en las categorías de televisión.

En la carrera a la mejor actriz, a las cuatro mujeres consideradas favoritas para una nominación al Oscar -Sandra Huller, Emma Stone, Lily Gladstone y Carey Mulligan- se une en los SAG Margot Robbie por 'Barbie'. Penélope Cruz ha dado la sorpresa por su papel de reparto en 'Ferrari' y puede ser considerada para los Óscar. En las categorías de televisión, la ausencia más notable es la de Jeremy Strong, de 'Succession', pero sus compañeros de reparto Kieran Culkin, Sarah Snook, Brian Cox y Matthew Macfadyen están todos nominados.

'Oppenheimer' y 'Succession' fueron las grandes triunfadoras en los Globos de Oro del domingo, mientras que 'Anatomía de una caída', 'Los que se quedan', 'Barbie' y 'Pobres criaturas' se llevaron dos premios cada una. Los ganadores son votados por los más de 119.000 actores miembros de Sag-Aftra.Los premios SAG ofrecen un buen indicio de qué actores podrían ser nominados a finales de este mes para los Oscar. Los premios de la Academia de este año se celebran el 10 de marzo. Estas son las más nominadas:

4 nominaciones - Oppenheimer

3 - American Fiction, Killers of the Flower Moon, Barbie

2 - The Holdovers, Maestro, Nyad, Poor Things, The Color Purple

1 - Rustin, Ferrari

Y este es el listado completo:

Mejor actriz protagonista

Annette Bening por 'Nyad'

por 'Nyad' Lily Gladstone por 'Los asesinos de la luna'

por 'Los asesinos de la luna' Carey Mulligan por 'Maestro'

por 'Maestro' Margot Robbie por 'Barbie'

por 'Barbie' Emma Stone por 'Pobres criaturas'

Mejor actor protagonista

Bradley Cooper por 'Maestro'

por 'Maestro' Colman Domingo por 'Rustin'

por 'Rustin' Paul Giamatti por 'Los que se quedan'

por 'Los que se quedan' Cillian Murphy por 'Oppenheimer'

por 'Oppenheimer' Jeffrey Wright por 'American Fiction'

Mejor actriz de reparto

Emily Blunt por 'Oppenheimer'

por 'Oppenheimer' Danielle Brooks por 'El color púrpura'

por 'El color púrpura' Penélope Cruz por 'Ferrari'

por 'Ferrari' Jodie Foster por 'Nyad'

por 'Nyad' Da’Vine Joy Randolph por 'Los que se quedan'

Mejor actor de reparto

Sterling K. Brown por 'American Fiction'

por 'American Fiction' Willem Dafoe por 'Pobres criaturas'

por 'Pobres criaturas' Robert De Niro por 'Los asesinos de la luna'

por 'Los asesinos de la luna' Robert Downey Jr. por 'Oppenheimer'

por 'Oppenheimer' Ryan Gosling por 'Barbie'

Mejor reparto

'American Fiction'

'Barbie'

'El color púrpura'

'Los asesinos de la luna'

'Oppenheimer'

Mejor actriz en serie dramática

Jennifer Aniston por 'The Morning Show'

por 'The Morning Show' Elizabeth Debicki por 'The Crown'

por 'The Crown' Bella Ramsey por 'The Last of Us'

por 'The Last of Us' Keri Russell por 'La diplomática'

por 'La diplomática' Sarah Snook por 'Succession'

Mejor actor en serie dramática

Brian Cox por 'Succession'

por 'Succession' Billy Crudup por 'The Morning Show'

por 'The Morning Show' Kieran Culkin por 'Succession'

por 'Succession' Matthew Macfadyen por 'Succession'

por 'Succession' Pedro Pascal por 'The Last of Us'

Mejor reparto en serie dramática

'The Crown'

'La edad dorada'

'The Last of Us'

'The Morning Show'

'Succession'

Mejor actriz en serie cómica

Alex Borstein por 'The Marvelous Mrs. Maisel'

por 'The Marvelous Mrs. Maisel' Rachel Brosnahan por 'The Marvelous Mrs. Maisel'

por 'The Marvelous Mrs. Maisel' Quinta Brunson por 'Colegio Abbott'

por 'Colegio Abbott' Ayo Edebiri por 'The Bear'

por 'The Bear' Hannah Waddingham por 'Ted Lasso'

Mejor actor en serie cómica

Brett Goldstein por 'Ted Lasso'

por 'Ted Lasso' Bill Hader por 'Barry'

por 'Barry' Ebon Moss-Bachrach por 'The Bear'

por 'The Bear' Jason Sudeikis por 'Ted Lasso'

por 'Ted Lasso' Jeremy Allen White por 'The Bear'

Mejor reparto en serie comedia

'Colegio Abbot'

'Barry'

'The Bear'

'Solo asesinatos en el edificio'

'Ted Lasso'

Mejor actriz en miniserie o telefilme

Uzo Aduba por 'Medicina letal'

por 'Medicina letal' Kathryn Hahn por 'Pequeñas cosas hermosas'

por 'Pequeñas cosas hermosas' Brie Larson por 'Cocina con química'

por 'Cocina con química' Be Powley por 'Una pequeña luz: Protegiendo a Ana Frank'

por 'Una pequeña luz: Protegiendo a Ana Frank' Ali Wong por 'Bronca'

Mejor actor en miniserie o telefilme

Matt Bomer por 'Compañeros de ruta'

por 'Compañeros de ruta' Jon Hamm por 'Fargo'

por 'Fargo' David Oyelowo por 'Hombres de Ley: Bass Reeves'

por 'Hombres de Ley: Bass Reeves' Tony Shalhoub por 'Mr. Monk’s Last Case: A Monk Movie'

por 'Mr. Monk’s Last Case: A Monk Movie' Steven Yeun por 'Bronca'

Mejor equipo de especialistas de acción - cine

'Barbie'

'Guardianes de la galaxia Vol. 3'

'Indiana Jones y el dial del destino'

'John Wick 4'

'Misión: Imposible - Sentencia mortal. Parte 1'

Mejor equipo de especialistas de acción - series

'Ahsoka'

'Barry'

'Bronca'

'The Last of Us'

'The Mandalorian

