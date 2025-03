Se lo han pedido mil veces, pero hay algo que Scarlett Johansson se niega a hacer para apoyar el estreno de 'Jurassic World: Rebirth'. "Recibo mucha presión"

Las redes sociales son el sueño hecho realidad de los publicistas, aunque no tanto de las estrellas de Hollywood. Los primeros pueden llegar a millones de personas de manera muy sencilla y sin un coste adicional, pero a cambio de que los segundos se enfrenten a todo aquello que jamás quisieron ver: las reacciones de la gente real. Scarlett Johansson es una de esas pocas personas que en la Meca del Cine siguen viviendo perfectamente sin Instagram, y, según lo que cuenta, nadie va a convencerla de lo contrario.

Jurassic Instagram

Según le ha contado la actriz a la revista InStyle, los productores de 'Jurassic World: Rebirth' han intentado por activa y por pasiva que se una a la red social en cuestión, pero ella ha decidido declinar la invitación: "Incluso hoy he recibido un mail de Universal diciéndome 'Eh, ¿considerarías unirte a Instagram junto al estreno?'", comentó, claramente hastiada.

Recibo mucha presión para unirme a las redes sociales. Me hace pensar... ¿Hay alguna manera en la que pueda hacer esto mientras permanezco fiel a quien soy? No siento que pueda.

Por otro lado, no le falta razón en su argumentación: la séptima película de 'Parque jurásico' tiene todas las de ir bien en taquilla, y no necesita poner incómoda a su actriz principal. "Mi trabajo está basado en la verdad. Ese es el ingrediente principal. Si fuera una persona que disfruta de verdad de las redes sociales, me subiría sin problemas al tren. Pero no es así. Y creo que a la película le irá bien". El 2 de julio lo comprobaremos pero, efectivamente, no tiene pinta de que se vaya a hundir por una cuenta menos en Instagram.

