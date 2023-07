"¿En serio?". Anthony Mackie estaba tan seguro de que le querían como Black Panther que fichó por Marvel sin preguntar para qué... y se llevó una decepción

Black Panther (Pantera Negra) apareció en los cómics de 'Los cuatro fantásticos' por primera vez en 1966 y se convirtió en el primer superhéroe negro de la editorial. Después vendrían Luke Cage, Falcon y muchos más, pero todo empezó con T'challa.

Por eso, varios actores afroamericanos de Hollywood pensaron que ellos eran la mejor opción para interpretar al personaje... aunque al final acabaran en otro lugar recóndito del UCM.

Falconetti

Es el caso de Anthony Mackie, que tras años interpretando a Falcon por fin debutará como el nuevo Capitán América en el cine en 2024 con 'Brave new world', si la huelga de guionistas no lo impide. Pero, como le ha contado a Inverse, a quien quería interpretar no era a Sam Wilson, sino a T'challa.

De hecho, cuando le llamaron por primera vez desde Marvel, él dio por hecho que era para interpretar a Pantera Negra.

"Contacté mucho a Marvel sobre Pantera Negra. Les escribí cartas. Estaba intentando encontrar una manera de que hicieran Pantera Negra. Y yo quería ser Pantera Negra porque cuando estaba creciendo adoraba al puto Pantera Negra."

Los Russo le ofrecieron un papel pero, por contrato, no podían decirle de quién se trataba. Convencido de que era su personaje favorito, Mackie aceptó sin dudar, solo para encontrarse que se trataba de Falcon unos meses después. "¿Qué otro personaje principal de los cómics tiene suficiente presencia como para tener su propia película? Así que cuando me llamaron y dijeron: 'Eh, es Sam Wilson' yo estaba en plan '¿En serio?'".

Mackie lleva ya una década interpretando al personaje, desde su debut en 'Capitán América: el Soldado de Invierno', y ya ha tenido cinco apariciones adicionales contando su propia serie junto a Sebastian Stan. Si la llama del Capi se apagará tras este cambio de casting o no, está aún por ver, pero parece claro que, salvo una carambola argumental, Mackie tendrá que conformarse con seguir su camino en Marvel sin ser el protector de Wakanda.

