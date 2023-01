"Siempre pensé que mi máster en bellas artes me llevaría más lejos": 'Friends' nos regaló a uno de los secundarios más icónicos de la televisión, y la culpa fue de una cafetera espresso

Si cerramos los ojos y pensamos en 'Friends', además de en su absoluta falta de diversidad racial —calma, que aunque sea algo fragante estoy de cachondeo—, es probable que nuestra mente nos lleve directamente a reconocer cada esquina y cada detalle de los apartamentos de sus protagonistas, a recordar infinidad de momentos memorables y a rememorar un confortable Central Perk que desearíamos que existiese debajo de nuestra casa.

Pero, de todo lo que envuelve a la mítica cafetería televisiva, destaca un elemento; uno que, concretamente, tiene el pelo decolorado y no pronunció una sola palabra hasta el episodio número 33 de la serie. Me estoy refiriendo a un Gunther a quien el fandom terminó adorando, y cuyo intérprete aterrizó en el papel no gracias a sus cualidades interpretativas, sino a una "habilidad específica", que diría Bryan Mills.

What else?

Tal y como explicó en una entrevista con Insider, James Michael Tyler —así se llamaba el actor, tristemente fallecido a causa de un cáncer de próstata—, logró el rol gracias a que era el único extra en set que sabía utilizar una máquina para preparar café espresso. Los milagros cotidianos, que dicen.

"¡Ya sabes, honestamente siempre pensé que mi máster en bellas artes me llevaría más lejos en el mundo de la interpretación que saber cómo manejar una máquina de máquina de espresso! Fue una casualidad afortunada y estoy muy, muy agradecido por haber tenido esa habilidad".

Tyler continuó sabiendo hacer como el primer día —aunque reconoce que nunca ha sido un gran aficionado—, y siguió siendo reconocido como Gunther y recibiendo preguntas un tanto peculiares por parte de los fans.

"Vivo en la zona donde está el cartel de Hollywood. Cada tarde doy un paseo y siempre hay montones de turistas en la calle haciendo fotos. De vez en cuando aún me siguen reconociendo como Gunther, y me parece bien.

Me preguntan si quiero a Rachel de verdad, aunque sea un personaje de ficción. Gunther quería a Rachel. Creo que Jennifer es un ser humano absolutamente maravilloso y una grandísima actriz, así que la respeto muchísimo, pero me preguntan eso muy a menudo".

Así que, ya sabéis, si os encontráis con el ánimo bajo y creéis que no estáis preparados para superar alguna eventualidad, pensad que igual guardáis un as bajo la manga que no tenéis en consideración y que puede marcar la diferencia.