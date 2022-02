'Spider-Man: No Way Home': la idea de recrear el icónico meme del hombre araña surgió de Andrew Garfield

Marvel ha compartido compartió una fotografía donde podemos ver a los tres actores de 'Spider-Man: No Way Home', Tom Holland, Tobey Maguire, y Andrew Garfield recreando el famoso meme del hombre araña que lleva siendo viral muchos meses, donde ahora son tres los superhéroes los que se están señalando, como si no se conocieran, un momento que se pudo ver, de forma más sutil en la propia película.

El meme, que viene, cuya imagen proviene del episodio de los dibujos animados de Spider-Man de 1967, 'doble identidad', en el que un villano intenta hacerse pasar por el héroe, se ha compartido de nuevo para anunciar la venta de formatos domésticos y aparición en digital de la película el 22 de marzo con una imagen especial de los actores durante el rodaje, entre otros momentos detrás de las cámaras como Tobey Maguire imitando algunos pasos prohibidos de su infame baile en 'Spider-Man 3'.

Durante la promoción de la película, Tom Holland confirmó durante una conversación con Tobey Maguire y Andrew Garfield para Deadline que interpretar a Spider-Man junto a los veteranos del MCU, Maguire y Garfield, fue un proceso muy colaborativo y agregó:

“Garfield tuvo ideas como crujir la espalda de Tobey y también se le ocurrió la idea de señalarnos, fue todo lo que se nos ocurrió ese día. Fue muy divertido poder jugar con tres tipos con trajes de Spider-Man… Compartirlo con estos chicos será para siempre una de las experiencias más especiales de mi carrera”.

Resultó que el meme de Spider-Man señalando se convirtió en uno de los momentos favoritos de los fans, como otros de los más emotivos que se han hecho lo mejor de la película gracias a la improvisación de Garfield. La estrella habló sobre cómo surgió la escena con el podcast Happy Sad Confused:

“Estábamos tratando de descubrir cómo íbamos a hacer el meme de señalarnos de alguna manera, nos tomó un tiempo, sucedió de forma natural en esa escena de andamiaje con Peter 1, Peter 2, Peter 3, como otras cosas. Recuerdo haber tenido una idea fugaz y correr hacia el set y decirle al director Jon Watts: ‘Lo tengo, lo tengo', porque hay un momento en el que Jacob Batalon dice: ‘¿Oye, Peter?’ y todos decimos: ‘¿Sí?’ Pero en el guion, era como, eso era todo. Todos decimos '¿Sí?' y en el guión, mi Peter dice: 'Esto no va a envejecer en absoluto', algo un poco sardónico, que cortaba un poco el timing".