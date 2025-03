"Su pago fue infinitamente menor": Luis Manuel Ávila habla sobre la brecha salarial y el impacto del doblaje de 'Shrek' en México

La industria del doblaje en México ha sido reconocida internacionalmente por su calidad y profesionalismo, asimismo como por su notoria originalidad, sin embargo, existen desafíos significativos que afectan a los actores de doblaje en el país, entre ellos, la notable brecha salarial en comparación con sus homólogos en Estados Unidos.

En declaraciones de Luis Manuel Ávila, uno de los comediantes más conocidos del medio en México, existe 'una locura de diferencia' en cuanto al pago de honorarios: "En una película de doblaje en México, exagerando, a un actor le pueden pagar unos 5,000 pesos por hacer todo el trabajo. Mientras tanto, en Hollywood, por hacer exactamente el mismo personaje, Mike Myers recibió 10 millones de dólares por darle voz a Shrek".

En la entrevista, afirma que "nuestro gran Alfonso Obregón, la voz oficial de Shrek en Latinoamérica, hizo un trabajo espectacular que fue visto en todo el continente, pero su pago fue infinitamente menor al de la versión en inglés".

Esta disparidad salarial ha llevado a que muchos actores de doblaje en México busquen complementar sus ingresos con otras actividades relacionadas, como la locución comercial o la actuación en teatro y televisión aceptando papeles menores. Además, la falta de regulaciones y contratos que reconozcan derechos por retransmisiones o uso posterior de las grabaciones agrava la situación económica de estos profesionales.

No ha sido el único en alzar la voz

Diversos actores y especialistas han manifestado su preocupación al respecto. Por ejemplo, Eugenio Derbez ha señalado las dificultades y exigencias del doblaje, destacando que, a pesar de la calidad del trabajo realizado en México, la remuneración es considerablemente menor en comparación con Estados Unidos: mientras que actores estadounidenses pueden recibir sumas elevadas por su trabajo en doblaje, en México los pagos son significativamente más bajos.

Sin embargo, ese no es el único problema, ya que la llegada de la inteligencia artificial al doblaje y subtítulos representa otro desafío para la industria de las talentosas voces del doblaje en México, ya que no sólo se pueden perder puestos de trabajo, sino que también existe la posibilidad de replicar voces sin el consentimiento de los actores, una situación que plantea preocupaciones éticas y laborales.

Actores como Humberto Vélez, reconocido por ser la voz de Homero Simpson en Latinoamérica, han expresado su inquietud al escuchar sus voces utilizadas sin autorización en contenidos generados por IA: "hay un video de Homero con mi voz cantando como Rocío Durcal, la gente se me acerca y me pide que cante 'la gata bajo la lluvia', pero ojalá y yo cantara como Rocío Durcal, no estaría haciendo a Homero Simpson".

