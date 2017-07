Sylvester Stallone celebra sus 71 años con una idea para 'Creed 2' que ha entusiasmado a sus fans

Hoy cumple 71 años Sylvester Stallone, una leyenda viva del cine que ha dejado un par de personajes míticos y que ha cerrado la boca a todos los que afirmaban que no sabía actuar. Casi consigue un Oscar el año pasado por su estupendo papel en 'Creed', donde el famoso Rocky Balboa pasaba de boxeador a entrenador del hijo de un viejo rival y amigo.

Todavía no hay nada oficial pero se habla de una secuela e incluso de una trilogía de 'Creed' desde antes del estreno del spin-off dirigido por Ryan Coogler y protagonizado por Michael B. Jordan. Ahora, Stallone se ha encargado de entusiasmar a los fans con una idea para 'Creed 2' que adelanta el regreso de otro importante personaje de la saga. La estrella ha compartido hasta un primer boceto de teaser póster:

Here's a chance to stretch your imagination ... HISTORY WILL ALWAYS REPEAT ITSELF IN ONE FORM OR ANOTHER, JUST GOT TO BE READY! ... Sins of the Father.... #creed2 # agentnickyc #rockybalboa Una publicación compartida de Sly Stallone (@officialslystallone) el 2 de Jul de 2017 a la(s) 8:19 PDT

He aquí una oportunidad de estirar vuestra imaginación... LA HISTORIA SIEMPRE SE REPETIRÁ A SÍ MISMA DE UNA FORMA U OTRA, ¡SÓLO HAY QUE ESTAR PREPARADOS!... Pecados del padre... #Creed2 #AgentNickyC #RockyBalboa

Así es, parece que se está preparando una revancha relacionada con 'Rocky IV'. Al igual que Stallone, Dolph Lundgren se mantiene en muy buena forma física pero a sus 59 años suena poco creíble que su personaje, Ivan Drago, vuelva a subir a un ring, sobre todo para pelear contra un joven campeón. No, lo más probable es que, si en la primera conocimos al hijo de Apollo Creed, en la segunda nos presenten al vástago del "Toro de Siberia".

Drago mataba a Apollo en la cuarta película de 'Rocky' y es posible que Adonis busque venganza, descubriendo que el ruso también tiene un hijo boxeador... Como decía, 'Creed 2' no está oficialmente en marcha todavía, no se sabe si Coogler volverá a dirigir (está ocupado con Marvel) y no hay novedades sobre el reparto, así que Sly no puede poner ningún rostro nuevo ahí, pero esto parece algo más que una idea que ha querido compartir con su legión de fans. ¿Qué opinas?

Por cierto, en los hashtags de esa publicación de Instagram hace referencia a un tal "Agente Nicky". Se refiere a Nicholas Cordasco, un agente de deportistas que hoy ha publicado esta fotografía donde felicita a Stallone por su cumpleaños: