La nueva misión imposible de Tom Cruise es volver al cine de prestigio, pero tiene un plan para conseguirlo

Tom Cruise tiene 61 años. Y por más que se empeñe, no va a poder estar tirándose de acantilados y luchando fieramente en gravedad cero durante mucho más tiempo sin que su cuerpo le pida piedad. Quizá por eso ha empezado a hacer hueco, entre sus proyectos de acción pendientes más allá de 'Misión imposible 8', al cine de prestigio. Eso no significa que no vayamos a ver 'Top Gun 3' o 'Al filo del mañana 2', pero sí que ha olido el Óscar y ahora lo quiere en sus manos.

Tom Cruise y el prestigio

Hoy hemos sabido, gracias a Variety, que Tom Cruise será el protagonista de la nueva película de Alejandro Gónzález Iñárritu después del sonado fracaso de 'Bardo'. Iñárritu lleva desde 2015 sin dirigir una película en inglés (y 'El renacido' le valió el Óscar a Leonardo DiCaprio) y el actor, por su parte, lleva desde 2017 sin hacer un papel fuera de la acción, en 'Barry Seal: El traficante'.

Me gustaría deciros mucho más sobre el proyecto, pero es imposible: no se conoce la trama ni el título, solo que Iñárritu co-escribió el guion con Nicolas Giacobone y Alexander Dinelaris, con los que ya hizo 'Birdman', y con Sabina Berman. Puede que el director no sea el más querido entre el público, pero es innegable que, cuando acierta, lo hace a lo grande.

Tom Cruise, por su parte, estuvo nominado al Óscar por 'Top Gun: Maverick' como productor y llevaba veinte años sin pisar la ceremonia, desde que lo perdiera -injustamente- por 'Magnolia'. Las cosas han cambiado, es otro actor distinto, Hollywood le vuelve a querer... ¿Ha llegado el momento del renacimiento definitivo de la estrella de Hollywood?

