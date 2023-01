Will Smith reparte más que galletas y nos regala dos meses de Apple TV+: así puedes suscribirte gratis y disfrutar de algunas de las mejores series y películas en streaming

Pasan los meses y me veo en la obligación de seguir reivindicando Apple TV+ como la plataforma que, bajo mi punta de vista, posee un mayor equilibrio entre la cantidad y la calidad de su contenido. Por desgracia, en un mundo saturados de servicios de streaming que, dicho sea de paso, están aumentando sus tarifas, cada vez cuesta más rascarse el bolsillo; pero ojo, porque los de Cupertino van a poner las cosas un poquito más fáciles a sus potenciales nuevos suscriptores.

Si el pasado mes de noviembre fue Selena Gomez quien trajo esta promoción bajo el brazo para celebrar el estreno del documental 'My Mind and Me', en esta ocasión ha sido Will Smith el elegido para capitanear esta nueva campaña con la que los de la manzana mordida regala dos meses de suscripción a su plataforma.

Will Smith también reparte códigos

Con motivo del lanzamiento de 'Hacia la libertad' y hasta el 14 de este mismo mes de enero, los nuevos suscriptores a Apple TV+ podrán disfrutar de un par de meses de forma gratuita a través de un código promocional. Eso sí, quienes quieran beneficiarse del obsequio, deberán reunir las siguientes condiciones:

No haber disfrutado antes del servicio , ya fuese pagando o a través de algún periodo de prueba o promoción similar a la que se ofrece ahora.

, ya fuese pagando o a través de algún periodo de prueba o promoción similar a la que se ofrece ahora. Tener un ID de Apple válido para poder acceder a la plataforma, el cual se puede conseguir de forma gratuita registrándose en la web de Apple.

válido para poder acceder a la plataforma, el cual se puede conseguir de forma gratuita registrándose en la web de Apple. Realizar el alta antes del 14 de enero, es decir, que tienes hasta este viernes para acceder.

Para hacerse con susodicho código, sólo se necesita acceder a este enlace y hacer click —o tap— en Accept 2 Months Free. Tras ello, se tendrá que iniciar sesión con tu ID de Apple o, de estar ya logueado se abrirá la app de Apple TV para completar los pasos de la suscripción. Eso sí, tras los dos meses comenzará a cargarse la mensualidad al método de pago que hayas seleccionado, así que tocará cancelar si no quieres continuar disfrutando del contenido.

Ya no quedan excusas para no dar una oportunidad a Apple TV+ y a producciones de la talla de 'Calls', 'Servant', 'La serpiente de Essex', 'Ted Lasso', o la maravillosa 'Pachinko' de Justin Chon y Kogonada.