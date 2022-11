Selena Gomez nos regala dos meses de Apple TV+: así puedes suscribirte gratis y disfrutar de algunas de las mejores series y películas en streaming

Llevo una larga temporada defendiendo la idea de que Apple TV+ es la plataforma de streaming con un mayor equilibro entre volumen de catálogo y calidad. Si no eres suscriptor y quieres comprobar si esto es cierto de primera mano, me alegra decirte que puedes hacerlo sin necesidad de pagar por caja gracias, nada menos, que a Selena Gomez. Te explico cómo, porque no tiene pérdida.

Con motivo del estreno del documental 'Selena Gomez: Mi mente y yo', la actriz y cantante —y la compañía de la manzana, claro está— han decidido reglar suscripciones de dos meses al servicio. Gomez ha publicado en su cuenta de Twitter una publicación con un enlace que nos lleva directamente a la web de Apple, donde los nuevos clientes podrán beneficiarse del obsequio.

Today is the World Premiere of Selena Gomez: #MyMindAndMe, at @AFIFEST. I’m thrilled to share a special gift to my fans of a 2 month free trial of @AppleTVPlus. Stream the film on Nov 4: https://t.co/ipG1TXPEn5 pic.twitter.com/Wy9xvvH6sf