Es una de las películas más divertidas de la historia del cine: llega a Amazon Prime Video una mítica comedia de carretera con un reparto impresionante

La llegada de agosto supone que las plataformas de streaming introduzcan novedades en su catálogo para mantener el interés de los suscriptores. Las producciones originales todavía tendrán que esperar un poco más en Amazon -donde siempre podéis ver alguna de las mejores películas de 2023 o algunas de las series más destacadas del año-, pero ya tenéis en Prime Video una de las películas más divertidas de la historia del cine: 'El mundo está loco, loco, loco, loco' ('It's a Mad, Mad, Mad, Mad World').

Ratas a la carrera

Se da además la particularidad de que este año se celebra el 60 aniversario del estreno de 'El mundo está loco, loco, loco, loco', una película que gozó de un enorme éxito comercial en el momento de su llegada a los cines. Yo la descubrí de casualidad en un pase televisivo cuando era un niño y me enamoré de ella, ya que es un chute de diversión con la dosis apropiada de locura y un reparto impresionante.

Es cierto que el rostro más reconocible de 'El mundo está loco, loco, loco, loco' es el de Spencer Tracy y que de sus protagonistas, Mickey Rooney será el otro intérprete que suene a bastantes cinéfilos, pero a la hora de la verdad todos ellos aportan la energía que requiere la película. Y no me olvido de la infinidad de apariciones especiales, incluyendo desde una de las últimas apariciones en la gran pantalla del legendario Buster Keaton hasta breves aportaciones de Peter Falk ('Colombo'), Jimmy Durante o el trío de Los Tres Chiflados.

Para aquellos que no la conozcan, 'El mundo está loco, loco, loco, loco' arranca con un accidente en carretera, en el que la víctima es un convicto que acaba de recuperar la libertad y está desesperado por recuperar los 350.000 dólares que dejó enterrados en una localización secreta. Antes de morir, desvela que se encuentra en un parque de Santa Rosita bajo una gran W, lo cual lleva a que todos los presentes inicien una loca carrera contrarreloj por ser los primeros en llegar y hacerse con el preciado botín.

Soy consciente de que muchos verán que 'El mundo está loco, loco, loco, loco' dura 160 minutos -2 horas y 40 minutos- y pensarán que menuda pereza ponerse una película así de larga, sobre todo porque no son pocas las comedias que se resienten cuando se van más allá de los 90-100 minutos, pero estamos ante una de las grandes excepciones a esa regla. De hecho, hay otros dos montajes aún más largos -uno de 192 minutos y otro de 202- a los que también merece la pena echar un vistazo.

Y no miento cuando digo que persona a la que le he recomendado verla, persona que ha acabado encantada con la decisión de verla. Obviamente, no hay película infalible, pero por ahora este largometraje dirigido por Stanley Kramer ('La hora final') es uno de las que más cerca está de serlo. Si hasta 'Los Simpson' le rindió homenaje en un divertido episodio de la edad dorada de la serie...

Por cierto, si no eres suscriptor de Amazon Prime Video, 'El mundo está loco, loco, loco, loco' también está disponible en Filmin.

