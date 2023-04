Es una de las películas más infravaloradas de Keanu Reeves y se puede ver en Amazon Prime Video: una visionaria pieza de ciencia ficción con la que el actor de 'John Wick' se llevó un Razzie

Han pasado dos décadas de siglo XXI y se ha creado una inmensa paradoja a causa de los avances tecnológicos. La información se distribuye a niveles de velocidad y volumen nunca vistos, pero los humanos experimentan una patología extraña nunca vista. La saturación por la abundancia de información electrónica atenúa nuestros sentidos y estamos en una situación donde necesitamos vectores para almacenar y distribuir la información.

No, no es el momento actual, porque los que transportan los datos son personas con implantes para ampliar su memoria en varios gigabytes para hacer de "mensajeros", y todo esto es la historia de una influyente novela de ciencia ficción que se adaptó a una película que se topó con el fracaso. Pero el tiempo no sólo la ha puesto en su lugar como una estimable joya de su estrella y del género, sino que 'Johnny Mnemonic' se ha visto como una obra realmente visionaria.

Los "riders" de la información

Keanu Reeves protagoniza esta estupenda adaptación de William Gibson, el verdadero padre del cyberpunk antes que el término lo asociásemos visualmente a 'Blade Runner'. Una obra que se puede ver a través de Amazon Prime Video (también en Filmin y en FlixOlé) y que inicialmente se topó con la incomprensión, cuando no directamente con la mofa, siendo la estrella de 'John Wick' la principal perjudicada al recibir un Razzie a peor actor por su trabajo.

No obstante, eso habla más de la falta de saber leer lo que la película tiene que ofrecer. Empezando por un Reeves al que todavía se le acuñaba el sambenito de no saber actuar en lugar de apreciar las otras áreas de actuación donde si sobresale, como es el uso de su físico. Pero sobre todo faltaron ganas de dar el beneficio de la duda a una cinta con ganas de hablar de cuestiones interesantes a través de un tono más desenfadado y aventurero.

Las limitaciones presupuestarias limitaron lo que Gibson y el director Robert Longo podían llegar a hacer en la adaptación, pero supieron navegarlas para hacer una fantasía pulp con mucho lenguaje comiquero en sus diseños y su narrativa visual. Estos elementos proporcionan un dinamismo muy agradecido, haciendo que la película nunca aburra.

'Johnny Mnemonic': ciencia ficción reflexiva y entretenida

La aventura trotona permite la fácil entrada a la complejidad de sus ideas sobre los individuos transformados por la transmisión de información a través de Internet. Una propuesta en la que también hay espacio para mafias como la yakuza, iniciando el idilio de Reeves con las influencias de cine asiático que se han vuelto clave en sus dos sagas más importantes. A pesar del aspecto chatarrero de la tecnología, la obra de Gibson logra capturar como nuestra sociedad evoluciona alrededor de esta, y también como terminamos adormecidos por la sobreestimulación.

No es cuestión hablar de ella en términos de obra maestra incomprendida, pero sí que merecía más que críticas flojas, un fracaso en taquilla y un señalamiento a Reeves como mal intérprete. Su enfebrecido ritmo y trabajo visual mantienen todavía a 'Johnny Mnemonic' como una notable película de cyberpunk que sabe reflejar nuestra realidad sin necesidad de vestirse de obra trascendental. Es una propuesta muy disfrutable, en definitiva.

