Qué ver en Amazon Prime Video: el director de 'Bullet Train' hizo otro impresionante y violento film de acción en el que brilla Charlize Theron

'Bullet Train' no sólo destaca en el panorama actual por ser un film de intenciones comerciales que no sigue franquicias establecidas, además de no tener intención de venderte al final 3 secuelas y un spin-off (que si los quieren hacer en torno a Brad Pitt, adelante, pero no es su fin último). Es la clase de película de acción violenta y desenfadada, con humor punzante y en ocasiones hasta incorrecto, que antes teníamos de manera común y ahora es una agradecida rareza en un panorama de cintas de acción bastante aseadas.

Pero no es algo que surja de la nada. Su director David Leitch está intentando solidificar una carrera en torno a recuperar ese cine de acción apabullante, aunque incluso él no se libra de tener que hacerlo a través de franquicias establecidas (Deadpool 2 y Hobbs & Shaw). Cuando ha tenido ocasión de ir por libre, ha brillado con ese buen tono y un maravilloso sentido de la acción. Y lo puedes comprobar en Amazon Prime Video recuperando una de sus mejores piezas: 'Atómica'.

La espía que surgió del frío

Adaptando una novela gráfica 'La ciudad más fría', la película nos introduce en la Alemania Oriental de finales de los ochenta, con el muro de Berlín a punto de caer pero con el espionaje de la Guerra Fría todavía en apogeo. Un agente del MI6 está encubierto en la zona, pero es descubierto y asesinado. Esto despierta las alarmas de la Inteligencia occidental, que sospecha de la filtración de una lista con todos sus agentes encubiertos en la zona.

Para recuperar la lista envían a una de sus mejores agentes, Lorraine Broughton (Charlize Theron), infiltrándose en la Berlín oriental sin levantar sospechas. Se tendrá que enfrentar a varios asesinos, tirando de alianzas provisionales donde nadie parece estar diciendo toda la verdad. Y si lo hace, siempre es con una intención más retorcida, haciendo esto un puzzle de difícil resolución.

Precisamente la parte del entramado del espionaje y su particular estructura narrativa son los aspectos que hacen más turbia y confusa la experiencia de 'Atómica'. Aunque, por otro lado, hay bastantes cintas de espías que terminan siendo confusas y turbias en lo que a trama se refiere, y terminan compensando con otras vías. La peli de Leitch lo hace con creces a través de la acción y del carisma de su actriz protagonista.

'Atómica': escapada a tortazo limpio

Mostrando que su participación como co-director en la primera 'John Wick' no era un espejismo o que estaba allí sumándose al éxito, 'Atómica' es un increíble despliegue del buen sentido de la acción de Leitch. Una escena en falso plano secuencia prolongado en un edificio es el punto donde la película toca techo, dando una lección de cómo coreografiar y rodar una pelea física que se gana por derecho propio ser una de las mejores escenas de acción de la década.

Nada de esto sería posible sin una estrella tan total y comprometida como Theron, que se enfunda bien el personaje y se entrega plenamente en lo físico para que la acción de la película sea realista y deslumbrante. Ese trabajo corporal es otro de los múltiples talentos que la convierten en una de las mejores actrices de su generación, y 'Atómica' es el mejor testamento de lo que puede ofrecer junto a 'Mad Max: Furia en la carretera'. Una película que se mereció más atención en su momento.

