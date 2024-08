La serie de 'Poltergeist' de Amazon ya tiene showrunners. Steven Spielberg encuentra a sus guionistas en dos de las grandes franquicias de terror en televisión

La serie de televisión 'Poltergeist' ya está en desarrollo en Amazon MGM Studios, y se ha sabido que tiene guionistas según informa Variety. Kalinda Vázquez y Robbie Thompson se han embarcado en el proyecto también como showrunners y productores ejecutivos. Anteriormente se había informado de que la serie estaba en fase inicial de desarrollo en octubre de 2023.

Un proyecto con sello Amblin

Los detalles exactos de la trama siguen en secreto, más allá de que la serie está inspirada en la icónica película de terror de 1982. Los créditos televisivos de Vázquez incluyen series como 'Star Trek: Discovery' y 'Fear the Walking Dead', mientras que Thompson fue guionista y, finalmente, coproductor ejecutivo de varias temporadas de 'Sobrenatural'. Posteriormente creó y dirigió la serie precuela 'The Winchesters' en The CW, pero fue un fracaso.

No hay que olvidar que Amblin Television, de Steven Spielberg, produce la serie, con Darryl Frank y Justin Falvey de Amblin TV como productores ejecutivos. Spielberg desempeñó un papel decisivo en la realización de la película original de Tobe Hooper ya que ideó la historia, coescribió el guión y la produjo. La idea se centraba en la familia Freeling, que se muda a una nueva casa y descubre que está infestada de fantasmas que secuestran a su hija pequeña, por lo que llaman a un parapsicólogo y una médium espiritual para liberarla.

'Poltergeist' fue un gran éxito en su estreno. Recaudó aproximadamente 121 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de 10,7. También fue nominada a tres premios de la Academia: mejores efectos visuales, mejor edición de efectos de sonido y mejor banda sonora original. Le siguieron dos secuelas en 1986 y 1988. En 2015 se estrenó un remake de la película original que fracasó a nivel crítico y de público.

