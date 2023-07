"La temporada 2 es un sandwich de relleno". Cómo el final de 'Good Omens' enlazará con la temporada 3 de la serie de Amazon Prime Video (y la secuela inédita del libro)

Vaya final nos ha dejado la temporada 2 de 'Good Omens'. La fantástica serie de Amazon Prime Video se despedía con un agridulce sabor de boca diseñado con el propósito de ya ir situando a los personajes en una nueva situación cara a una (bastante probable) temporada 3. Por cierto, a partir de aquí spoilers.

Y es que en los últimos momentos del sexto y último episodio, una vez resuelto el misterio divino, presenciamos un amargo adiós: Azirafel (Michael Sheen) se despedía de su vida de librero ante una irresistible oferta por parte del Metatrón (Derek Jacobi), algo que ha destrozado también las aspiraciones de Crowley (David Tennant) de tener una vida común con el ángel.

El vecino de la Bestia

Una separación que corresponde a algo que llevaba planeando Neil Gaiman desde hace tiempo: situar a los protagonistas en el punto en el que estaban en la planificada pero nunca realizada secuela de 'Buenos presagios', la novela coescrita junto a Terry Pratchett.

Si bien ya para la temporada 1 y 2 Gaiman fue cogiendo elementos de lo planificado, la temporada 3 estaría basada ya en la trama que tenían para este libro inédito:

«Terry y yo la planeamos en Seattle en 1989 y planeamos más en Nuva York en 2006 cuando nos sentamos juntos en los Premios Audie, y hablamos más de ello de vez en cuando hasta la muerte de Terry. Mucho del guion de la temporada 1 que no estaba en el libro existió porque lo tomé prestado del mundo que creamos para el segundo libro (la gente olvida que nunca visitamos el cielo o infierno en el libro, que los únicos personajes que conocemos son Metatrón, Belcebú, Hastur y Ligur). Así que sé lo que pasa, a veces en detalle a veces a brochazos y conozco los últimos diez minutos al milímetro.»

De esta manera, el propio autor y showrunner de 'Good Omens' reconoce que esta segunda temporada (pese a buena) es como un "sándwich de relleno entre ambas" novelas, con la teórica temporada 3 siendo ya una adaptación propiamente dicha. O, al menos, todo lo que puede ser algo basado en material no publicado.

Esta secuela de 'Buenos presagios' (supuestamente titulada 668: The Neighbor of the Beast) comenzaría con el ángel y demonio favoritos de todos en direcciones opuestas y, tal como desvela Metatrón, el comienzo de la nueva fase del plan celestial: La segunda venida.

En Espinof | Las mejores series de Amazon Prime Video en 2023