Disney cancela 'Gigantic', la adaptación animada de 'Jack y las habichuelas mágicas' ambientada en España

Cada dos por tres se anuncien proyectos de mayor o menor envergadura que luego nunca llegan a hacerse. Puede incluso que la fase de desarrollo avance tanto que todos dábamos por sentado que era cuestión de tiempo que se materialice, pero ni siquiera esos títulos se libran de ese peligro. Hoy toca hablaros de uno de esos casos, ya que Disney ha decidido cancelar 'Gigantic', la adaptación animada de 'Jack y las habichuelas mágicas' ambientada en España.

Hace ya más de dos años se anunció la puesta en marcha del proyecto con la idea de que su llegada a los cines tuviera lugar en 2020. Meg LeFauve, co-guionista de la extraordinaria 'Del revés' ('Inside Out'), y Nathan Greno, uno de los realizadores de la simpática 'Enredados' ('Tangled'), eran los directores encargados de sacarla adelante. El problema ha llegado cuando han alcanzado un punto en el que no sabían cómo tirar hacia delante. Se habían estancado, según desvela Ed Catmull, presidente de Pixar y Walt Disney Animation Studios:

Es imposible saber cuando empezamos un proyecto todo el proceso creativo que se va a desarrollar y, a veces, no importa cuánto nos guste la idea o cuánto cariño pongamos en ella, descubrimos que simplemente no funciona. Con 'Gigantic' hemos llegado a ese punto y, aunque sea una decisión difícil, vamos a acabar el desarrollo activo por ahora y a centrar nuestras energías en otro proyecto, sobre el que hablaremos pronto, que llegará a los cines de Acción de Gracias de 2020.

Disney y Pixar ya se vieron en una situación similar hace no tanto con 'King of the Elves' y 'Newt', y la decisión que se acabó tomando fue la misma. Siempre existe la posibilidad de que se les encienda la bombilla y lo recuperen en el futuro, pero yo no apostaría por ello. Ahora solamente nos queda esperar a que se decidan a darnos nuevos detalles sobre ese otro misterioso proyecto. Eso sí, antes nos tocará disfrutar con las secuelas de 'Rompe Ralph', cuyo estreno está previsto para el 21 de noviembre 2018, y 'Frozen', que podremos ver a partir del 27 de noviembre de 2019.

