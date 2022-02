'Encanto' estuvo a punto de tener esta escena post-créditos: Jared Bush explica por qué se quedó fuera de la película a última hora

La llegada de 'Encanto' al catálogo de Disney+ ha ayudado a convertirla en toda una obsesión para millones de espectadores. Eso se ha dejado notar en hitos como que 'No se habla de Bruno' haya roto varios récords y todo apunta que se hará con el Óscar de mejor película animada. Sin embargo, ahora es noticia porque estuvo a punto de tener una escena post-créditos que decidieron eliminar en el último momento.

Jared Bush, codirector y coguionista de 'Encanto', ha desvelado que 'Encanto' sí iba a tener una escena post-créditos, en la cual se apostaba por una pequeña y simpática broma. Sin embargo, creyeron que era mejor dejar al espectador con la emoción y la alegría de la reunión final de la familia Madrigal.

Por suerte para nosotros, la breve escena ha sido finalmente completada y tenemos la oportunidad de verla. Como ya habréis podido comprobar, no deja de ser un gag con el que provocar la sonrisa del espectador vuelva a su rutina diaria.

We considered an after credit joke to end the movie, but ultimately felt going out on the emotion and joy of the family coming back together was the way to go... but the hilarious @darrinbutters animated it!! So here you go! THANK YOU EVERYONE FOR WATCHING WITH US!! #ENCANTO pic.twitter.com/XUMn6IfgeF