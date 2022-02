"No se habla de Bruno": la banda sonora de 'Encanto' se ha convertido en el mayor éxito musical de Disney en tres décadas

La banda sonora de 'Encanto' es el segundo Nº1 del Top 100 para una película animada de Disney y el primero para su escritor y coproductor, Lin-Manuel Miranda. La película se ha convertido en el éxito del momento para sorpresa de nadie.

Tenemos que hablar de Bruno

La canción, interpretada por Carolina Gaitán, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz y el reparto de la película, se convierte en el segundo No. 1 de una película animada de Disney. El Billboard Hot 100 combina las cifras de transmisión audio y video oficiales, las de radio y datos de ventas. Así, la canción se convierte en el número 1 número 1133 del Hot 100 en los 63 años de historia de la lista.

"Bruno" lleva más de 76 millones de reproducciones en Spotify (solo en EE. UU) y también lidera la lista mundial de videos de YouTube, convirtiéndose en el mayor éxito en la historia reciente de Disney, liderando también el Top 200 de álbumes, además de los singles. Dato histórico. Además, la banda sonora es la primera en permanecer tres semanas en el número 1 desde 'Ha nacido una estrella', en 2018.

'Breaking Free', de Zac Efron, Andrew Seeley y Vanessa Anne Hudgens, para 'High School Musical', llegó al No. 4 el 11 de febrero. 2006. La machacona 'Let It Go' de Idina Menzel, de 'Frozen', llegó al quinto puesto en 2014. Hay que mirar a mediados de los 90, a los 'Colores en el viento' (Colors of the Wind) de Vanessa Williams para 'Pocahontas' o la obra de Elton John para 'El Rey León' para encontrar un hit similar.

Pero con el single y el álbum de 'Encanto' es la primera vez que Disney consigue que una de sus canciones y su banda sonora lideren simultáneamente el Billboard 200 y el Hot 100, respectivamente, desde los días de la banda sonora de 'Aladdin', de la que salió la eterna 'Un mundo ideal' (A Whole New World), en febrero de 1993.