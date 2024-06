'Los Simpson' le debe mucho al padre de su creador: así es el corto de humor absurdo que Homer Groening hizo en los 60

Cada artista suele tener sus influencias muy claras, en el caso de Matt Groening, creador de 'Los Simpson', esta tiene más que ver con su vida personal que con otras obras en particular. La mayoría de sus familiares comparten nombre con los icónicos personajes, y hay parte de su traviesa infancia que le inspiró para crear el personaje de Bart.

Quien no se parecía mucho a su contrapartida animada es Homer Groening. Al contrario que ese hombre impredecible, irresponsable y de poca paciencia, el padre real de Matt Groening era un hombre calmado y divertido. Resulta que además, igual que años después su hijo, tenía el gusanillo por el audiovisual. Groening era diseñador, documentalista y dibujante y tenía un especial interés en la comedia.

Gran parte de su trabajo se encuentra en publicidad, pero siendo alguien muy inquieto, no tardaría en tener sus escarceos con la ficción. Comenzó con tiras cómics y no tardó en rodar sus propios trabajos. Uno de sus trabajos más notorios fue la serie llamada 'Here's Homer', una serie de seis cortos para Paramount bastante experimental que mezclaban el humor con lo documental.

'Basic Brown, Basic Blue' (1969)

Este es uno de los pocos trabajos de Groening que quedan disponibles por la red. Se trata de un cortometraje experimental y de humor absurdo con fuertes raíces en el documental. Si lo has visto y no te has reído ni un poquito es normal. Como la gran mayoría del humor absurdo (y más cuando tiene unos añitos a sus espaldas), los recursos de comedia son un tanto abstractos, y en este caso la premisa es cómo los turistas se visten como sus viajes ("algunos quieren hacer su viaje por el gran azul en su helicóptero índigo").

Conforme avanza, Groening va retorciendo su propia fórmula y adornándola de frecuentes chistes de palabras y visuales ("dos medusas y tienes un sujetador viviente"). El estilo de Homer Groening era fresco, pero no novedoso. Su comedia estaba basado en otras obras de comedia absurda de los años 30 y 40, especialmente el trabajo de Peter Smith y de Robert Benchley, que usaban una narración parecida a la que imitaría Groening en vídeos tipo “tutoriales”, como este de Smith sobre trucos de memoria ('Memory Tricks') o este de Benchley sobre cómo dormir ('How to sleep').

El espíritu cómico es uno de claramente heredaría Matt Groening para 'Los Simpson', con algunas particularidades que se repiten de padre a hijo como el uso de la sátira y lo absurdo. Aunque ambos trabajaron en industrias y productos muy diferentes y no hay espacio demasiadas referencias directas entre ambas filmografías, hay un claro homenaje que Matt hizo al trabajo de su padre, ya que el logo de The Curiosity Company está basado en un fotograma de 'A Study in Wet' de Homer Groening. Esta fue la compañía con la que Matt hizo la serie ‘Futurama’.

