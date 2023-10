Así suena la nueva película de Hayao Miyazaki en español: 'El chico y la garza' desvela su primer tráiler con doblaje antes de su inminente estreno

Tras siete años en desarrollo, este verano por fin se estrenó en Japón 'El chico y la garza'('Kimitachi wa Dou Ikiru ka') y parece que Hayao Miyazaki ha salido una vez más del retiro con una obra maestra del anime bajo el brazo. En Japón fue un exitazo arrollador en taquilla y también ha arrasado en festivales. Y ahora con los últimos coletazos del año, 'El chico y la garza' por fin empieza a estrenarse en los cines de todo el mundo.

Cuidadín con los spoilers

Mira que la esperábamos para más tarde (porque los estrenos de anime se suelen tomar su tiempo), pero al final España va a tener uno de los primeros estrenos internacionales para 'El chico y la garza'. Primero se pudo ver durante el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, y a partir del próximo 27 de octubre llega a las salas de cine.

Vértigo Films ha compartido ya el primer tráiler de lo nuevo de Studio Ghibli con sus voces en castellano, aunque la película también llegará a los cines en versión original en japonés con subtítulos. Y ojo, que si queremos ser de los que evitan ver y saber todo lo que puedan sobre las películas por ver, los tráilers internacionales enseñan bastante más que los tráilers japoneses que se vieron en su momento.

Si queremos saber lo justito, la trama sigue a Mahito, quien ha perdido a su madre durante los bombardeos de Tokio en la Segunda Guerra Mundial. Su padre se ha casado de nuevo y toda la familia se ha mudado al campo, y a Mahito le cuesta hacerse a esta nueva situación. Pero entonces aparece una extraña garza que le promete que podrá ver de nuevo a su madre.

Después de estrenar 'El viento se levanta' en 2013, parecía que esa sí que era la despedida definitiva de Miyazaki. Al final salió del retiro en 2016 para regalarle una última película a su nieto con 'El chico y la garza', pero se ve que al director le ha vuelto a picar el gusanillo y ya trabaja en su próximo proyecto.

Por ahora no sabemos de qué tratará, pero por lo menos sí que 'El chico y la garza' ya no será "la última" película de Hayao Miyazaki, si no "la nueva". Y que la tenemos prácticamente encima para disfrutarla a lo grande.

