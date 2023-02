'Boku no Hero Academia' entra en hiato de nuevo: el final del manga de retrasa un poco más por la salud de su autor

'Boku no Hero Academia' lleva ya un tiempo inmerso en su arco final y los fans esperan el desenlace de la historia con muchas ganas desde que esta última saga arrancó allá por 2021. El manga de superhéroes es uno de los títulos más grandes de la Weekly Shonen Jump y hay muchísima expectación por ver cómo acaba, y se ve que la presión le está pasando factura a su autor.

Aunque había vuelto a coger ritmo tras el hiato anterior, parece que la salud de Kohei Horikoshi está volviendo a fallar y la serie ha tenido que pausarse de nuevo.

En diciembre Horikoshi cayó enfermo repentinamente y se ve que no se ha repuesto del todo, porque el manga ha entrado en un parón de dos semanas. Según recoge Shonen Jump News, 'Boku no Hero Academia' no se publicará de nuevo hasta el número 12 de la revista Weekly Shonen Jump.

My Hero Academia is on a sudden break in Weekly Shonen Jump Issue #10 this week as well as Issue #11 next week due to Kohei Horikoshi's poor health. Series will be resuming in Issue #12.