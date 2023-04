'Cardcaptor Sakura', 'Paranoia Agent', 'One Piece Film: Red' y mucho más: AnimeBox se pone las pilas e hincha su catálogo con más series y películas de anime

Hace ya unas semanas que se inauguró AnimeBox, un nuevo servicio de streaming especializado en anime que promete que podremos ver todos su contenidos con doblaje en castellano y otras lenguas españolas.

Todavía le queda mucho para poder ir alcanzando a Crunchyroll, pero se ha anotado un buen tanto fichando el simulcast de 'Oshi no Ko' para esta temporada y además ha ido sumando más series a su catálogo.

Más capítulos y tirando de baúl

Cuando se lanzó AnimeBox, una de las cosas que se le echó en cara muy rápido es que andaba un poquito flojo de contenido. Especialmente porque muchas de las licencias de Selecta Visión se echaban en falta y otras no habían llegado todavía al completo, aunque sí que se pueden ver en otras plataformas como Netflix y Amazon Prime Video.

Estas semanas se han ido poniendo al día poco a poco y añadiendo más capítulos de algunas de las series, pero sobre todo ha ampliado su repertorio. Desde hace unos días ya se pueden ver en la plataforma 'Cardcaptor Sakura: Clear Card', 'Sagrada Reset', 'DARLING in the FRANXX', 'Paranoia Agent', la primera temporada de 'Tokyo Ghoul', la primera temporada de 'Danmachi: ¿Qué tiene de malo interntar ligar en una mazmorra' y 'Sword Oratoria'.

También de series han llegado 'Hellsing Ultimate', 'Highschool of the Dead', 'Noragami' y 'Noragami Aragoto', y 'Dimension W'. Y en las próximas semanas continuarán llegando más títulos, aunque para los más esperados como 'Fullmetal Alchemist: Brotherhood' va a tocar ser pacientes.

En cuanto a películas, tenemos un pequeño ciclo de Makoto Shinkai como 'Viaje a Agartha', '5 centímetros por segundo' y 'El jardín de las palabras'. También están ya están disponibles las cuatro entregas de 'Ghost in the Shell: Arise' y 'BORUTO-Naruto The Movie, aunque la novedad más grande tiene que ser 'One Piece Film: Red'.

Esta última por desgracia solo está disponible para alquiler, ahora que sale en formato físico es cuestión de tiempo de que pase a estar en el catálogo de AnimeBox de manera regular.

