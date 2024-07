El creador de 'Boku no Hero Academia' no quiere secuelas para su manga, y en parte es gracias a 'Terminator 2

Ya queda nada y menos para ponerle el broche de oro a 'Boku no Hero Academia'. Y es que tras cinco últimos capítulos que servirán de epílogo a la historia, Kohei Horikoshi ya está listo para despedirse de Deku y los demás héroes de la U.A.

Ahora bien, aunque tanto el autor como los lectores sienten que el manga aún tiene mucho potencial e historias que contar, Horikoshi no parece tener interés en ninguna secuela y está más que satisfecho con el final.

Hasta aquí hemos llegado

En una reciente entrevista con Viz Media, Horikoshi ha hablado de las influencias en su manga y de cómo se han ido desarrollando algunos puntos de la trama. Y, por lo visto, hay mucha más historia que ni hemos visto en 'Boku no Hero Academia' y ni tiene planeado que lleguemos a verla, y no porque no tuviera oportunidades.

"No es por no tener la oportunidad [de explorar ciertas historias], pero tengo personajes y sus trasfondos que he creado pero no he incluido en la historia. Por ejemplo, tengo historias detalladas para los anteriores herederos de One For All, pero intencionalmente las dejé fuera", confesó Horikoshi.

Así que aunque hay un lore y trasfondos con todavía más chicha, tampoco tiene intención de dibujarlas. Y en parte es "por culpa" de 'Terminator 2', que resultó ser una de sus grandes influencias en la narración del manga. Especialmente por la manera en la que la película de James Cameron dejaba caer diferentes piezas de información sin necesidad de recurrir constantemente a flashbacks.

"En lugar de dibujar todo muy bien con sus fondos y episodios, quería insinuar esos elementos. Por ejemplo, en 'Terminator 2', John Connor se convierte en un líder en el futuro, y el personaje de Schwarzenegger es enviado desde ese mundo futuro", explicó Horikoshi. "Pero no hay muchas representaciones de ese mundo en sí mismo. Y como ese futuro no está descrito con detalles, la imaginación de los espectadores se expande. Pensé que eso era genial, así que quería crear algo como 'Terminator 2'.

Así que llegando al final de 'Boku no Hero Academia', en realidad Horikoshi no siente que se haya perdido nada ni haya dejado nada en el tintero. Con lo que si estamos esperando que se marque un 'Boruto' con la siguiente generación de héroes, igual seguimos esperando un rato más.

