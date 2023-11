El creador de 'Shingeki no Kyojin' cambió un importante detalle del final del anime, y para bien: "Me dio un poder demasiado grande con el que no me sentía cómodo"

Hajime Isayama tenía una espinita clavada con el final de 'Shingeki no Kyojin', y tuvo la oportunidad perfecta para quitársela con el anime de MAPPA