'Digimon Adventure 02: The Beginning' ya tiene fecha de estreno en España: los Niños Elegidos regresan con su nueva película, y mucho antes de lo que esperábamos

Si hace unos años 'Digimon' nos rompió con 'Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna', ahora quieren repetir el puñetazo de nostalgia con la segunda generación de Niños Elegidos. 'Digimon Adventure 02: The Beginning' se estrena en Japón dentro de nada, y si ya nos habíamos mentalizado para esperar un año largo antes de poder verla... La espera va a ser mucho más corta.

Nuevos Niños Elegidos en el Mundo Digital

Además de que se ambienta en la misma continuidad de 'Last Evolution Kizuna' (y tiene pinta de que va a servir de secuela), todavía no se sabe demasiado sobre la trama de 'Digimon Adventure 02: The Beginning'. En los tráilers y avances se han dejado ver a los Niños Elegidos de la segunda generación del anime, a sus compañeros, y también a un nuevo personaje, Rui Owada, pero no han soltado mucho más detalles sobre la historia además del nacimiento de un misterioso Digimon.

En Japón, la nueva película de 'Digimon' se estrena el próximo 27 de octubre, con lo que en nada nos irán llegando más detallitos. Y la buenísima noticia es que Selecta Visión ha confirmado en sus redes que distribuirá la película de anime en España y ha plantado la fecha de estreno para el 1 de diciembre de 2023.

Así que en poco más de un mes desde su estreno en Japón nos llega por aquí 'Digimon Adventure 02: The Beginning', que va a ser rapidísimo y muchísimo antes de lo que veníamos esperando. Si nos gustan los doblajes, Selecta Visión también ha confirmado que la película de 'Digimon' llegará en versión original y con doblaje en castellano y catalán.

Por ahora no han dado más detalles del doblaje, pero esperemos que en principio conserven a los mismos dobladores originales del anime (para tener ya la puñalada definitiva de nostalgia). Tomohisa Taguchi y Akatsuki Yamatoya repiten como director y guionista tras trabajar en 'Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna', así que por ahora las películas siguen en manos conocidas.

